Volto tumefatto, infermieri indagati: il giallo della morte di Bruno Modenese

Perché è morto Bruno Modenese, 45enne ex pescatore di Pellestrina, animo quieto dai «troppi pensieri» che talvolta lo prendevano, ricoverato sabato in Psichiatria all’ospedale civile di Venezia e deceduto tre giorni dopo, martedì 19, intubato in Rianimazione? Quando hanno potuto vederlo, i familiari l’hanno trovato con la faccia tumefatta e hanno presentato un esposto.

La Procura ha iscritto due infermieri del reparto di Psichiatria nel registro degli indagati, con la pesante accusa di omicidio preterintenzionale. Secondo la prima ipotesi della Procura – tutta ancora da verificare – l’uomo sarebbe stato colpito violentemente al volto, forse nel tentativo di contenerne una crisi. Aveva naso e zigomo rotti.

Se sia andata così e se vi siano responsabilità o meno degli indagati – o di altri che potranno aggiungersi – lo dovrà accertare l’autopsia disposta martedì dalla pm Daniela Moroni e che sarà eseguita il 5 ottobre dalla medico legale Barbara Bonvicini, alla presenza dei consulenti dei difensori e di quelli della famiglia.

Cosa è accaduto? Modenese era seguito dai familiari e dal Centro di salute mentale: una persona tranquilla, conosciuta e benvoluta da tutta l’isola. Un ex pescatore molto devoto, che aveva costellato la sua camera di santini. Sabato non si sentiva bene, non dormiva da giorni, e lui stesso – su suggerimento dei fratelli – aveva accettato di rivolgersi al Pronto soccorso e poi di essere ricoverato. Tre giorni dopo, martedì, è morto: il volto tumefatto.

«Ci hanno detto che poteva essere caduto in bagno, ma come può una persona inciampare, rompersi la faccia e avere la testa piena di sangue? » si domanda il fratello Emanuele, «Bruno era una persona buona e socievole, però a volte era pieno di pensieri. Lui stesso aveva deciso di farsi ricoverare: è salito in ambulanza con le sue gambe».

«Non ci è stata prospettata ancora alcuna ricostruzione da parte della Procura», dicono i legali della famiglia, gli avvocati Alberini, Palese, De Biasi e Vianello, «ma quel che sappiamo con certezza è che il signor Modenese è entrato in ospedale volontariamente, per due giorni non è stato detto niente alla famiglia e quando il fratello l’ha potuto finalmente vedere, lunedì, aveva il volto tumefatto, era intubato e in morte cerebrale. E per lui non c’era più nulla da fare».

L’uomo è stato picchiato? Sono stati usati metodi coercitivi per contenerlo? Si è divincolato andando a sbattere? È morto per le lesioni oppure per un infarto? È stato sedato? Sono molte le risposte attese dall’autopsia.

La pubblico ministero Daniela Moroni ha chiesto al medico legale – nominando quale consulente anche lo specialista maxillo-facciale Guido Bissolotti – di accertare «se il decesso sia riconducibile a condotte di natura violenta o se siano intervenuti fattori esogeni, eventualmente anche di ordine chimico-tossicologico, eventuali condotte omissive contrarie all’arte e ai protocolli medici e/o infermieristici».

Un quesito ampio, che permetterà di valutare anche le cure alle quali è stato sottoposto nei giorni del ricovero. In questa fase, l’iscrizione al registro degli indagati dei due infermieri – 29 e 43 anni, da anni in servizio nel reparto – è un atto dovuto, per permettere loro di nominare proprio legali e consulenti. I legali della famiglia hanno nominato i medici legali Antonello Cirnelli, Gianni Barbuti, Filippo Carta e Pierandrea Salvo.

L’avvocato Andrea Bonaccorso – che rappresenta il più giovane dei due indagati e che ritiene, al momento, «prematuro» ogni commento – ha nominato quale consulente il dottor Porzionato. «Il mio assistito è caduto dalle nuvole quando ha saputo della morte del paziente e ancora di più quando la Polizia ha chiesto informazioni», dice l’avvocato Luca Mandro, che rappresenta l’infermiere con più anzianità, «quando il signore è stato portato in reparto dal Pronto soccorso, il medico gli ha prospettato un’iniezione: in un primo momento pareva aver accettato, ma poi è andato in escandescenze. Il mio assistito ha detto di aver semplicemente allungato le braccia per tenere lontano il paziente dal medico. Nessuna colluttazione o colpi: c’erano presenti anche un operatore e una guardia giurata. La notte è trascorsa tranquilla, si è svegliato bene. Solo poi ha saputo del decesso».

Da parte sua l’Usl 3 ha diramato una nota, per specificare che: «Ogni operatore sanitario dell’Usl 3, ancor più se agisce nell’ambito dell’emergenza urgenza, pediatrico, psichiatrico e neuropsichiatrico, è formato e preparato alla gestione di pazienti fragili che, con le loro azioni, possono risultare in particolari circostanze, dovute alla loro patologia, un pericolo per sé stessi e per gli altri».