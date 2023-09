Universitari pronti alla protesta. «In Veneto lo studio è un privilegio»

Studenti veneti pronti alla protesta. Manifestazione per mercoledì mattina sul Ponte di Rialto, a Venezia, da parte degli studenti del Veneto, nell'ambito delle iniziative promosse dall'Unione degli universitari (Udu) contro il caro-affitti per gli studenti fuori sede.

Dopo le proteste di maggio con tende e presidi davanti alle università della regione, gli studenti si ritroveranno a Venezia, per chiedere misure concrete contro l'emergenza abitativa e il caro studi.

«Studiare sta diventando un privilegio - afferma in una nota l'Udu - soprattutto in Veneto, dove la politica regionale ignora le denunce e le richieste di noi studenti. Gli affitti costano sempre di più, i libri rappresentano una spesa pesante per le famiglie, i costi del trasporto pubblico sono aumentati, mancano investimenti e tutele sul diritto allo studio».