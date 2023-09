Le gift card erano una truffa, maxi sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di finanza, su ordine del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Verona, ha sequestrato ai fini di confisca beni per 30 milioni di euro nei confronti dell'amministratore dell'azienda Nexyiu Italia Srl, posta in liquidazione e sottoposta a indagini per truffa ed evasione fiscale, con quattro indagati.

L'azienda, che aveva sede a Verona, secondo quanto emerso dalle indagini vendeva online pacchetti promozionali, le cosiddette 'gift card' cioè dei buoni regalo, che promettevano l'accesso a servizi e beni di consumo, e raccoglieva denaro da clienti italiani ed esteri, che però poi scoprivano di non poter usufruire di nulla.

Si ipotizza che le persone truffate siano non meno di mille, per una raccolta di denaro di circa 100 milioni nel biennio 2020-2021. Le Fiamme gialle stanno esaminando i documenti contabili acquisiti nelle perquisizioni, per accertare l'ammontare complessivo delle truffe e individuare le vittime.

In particolare, sono stati sequestrati una villa a Roma, denaro per circa 300 mila euro e quote societarie. Il sito web che vendeva le gift card è stato oscurato.