Calzaturiero, in 300 alla manifestazione di protesta a Fossò

Oltre 300 persone hanno aderito martedì mattina a Fossò alla manifestazione di protesta del comparto calzaturiero indetta dai sindacati per il mancato rinnovo del premio di partecipazione.

«Siamo qui a protestare» hanno detto i rappresentati di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil «insieme con i lavoratori per manifestare contro una situazione davvero inaccettabile . E’ dal 2019 che il premio di produzione non viene rinnovato. Prima c’era il problema del Covid e poi la guerra in Ucraina. Nel 2022 però il distretto ha aumentato il fatturato del 26% con dati forniti dalle stesse aziende. Nel frattempo l’inflazione è aumentata le paghe di fatto senza il premio di produzione sono rimaste sempre le stesse».

«Se non ci sarà una risposta alle richieste saranno organizzate azioni di mobilitazione ancora più eclatanti» assicurano i sindacati e i lavoratori.

La manifestazione partita dal piazzale dell’Officina del Gusto si è poi svolta davanti ai cancelli della fabbrica di Daniele Salmaso, referente per Confindustria delle aziende calzaturiere del Distretto della Riviera del Brenta. Un gruppo di lavoratori dell’azienda, sapendo i motivi dello sciopero, ha solidarizzato con i manifestanti.