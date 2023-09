Tartaruga protetta abbandonata a Caorle: scatta la denuncia contro ignoti

Una tartaruga africana, di razza Centrochelys sulcata, in via di estinzione, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Cites di Venezia, in collaborazione con i carabinieri di Caorle. È stata rinvenuta nei pressi di una abitazione, abbandonata da qualcuno.

Mancava il marcaggio, cioè il tracciamento tramite microchip o altri sistemi.

La Centrochelys sulcata è la tartaruga più grande originaria del continente africano ed ha un carapace lungo fino a 85 centimetri, arrivando a pesare fino a 100 chili per i maschi.

L’esemplare è protetto dalla convenzione Cites: può essere detenuta, venduta e acquistata ma solo in presenza della documentazione che ne attesti l’origine legale.

Pochi sanno che dal 1992 è obbligatorio denunciare il possesso di una tartaruga di terra al Corpo forestale-Servizio Cites e il termine ultimo per la denuncia era il 31 dicembre 1995.

Per le tartarughe in possesso prima del 1995 non serve fare nulla, successivamente bisogna installare un microchip. Per chi possiede una tartaruga domestica nata dal 1° gennaio 1996, non denunciata, la legge dice che purtroppo la situazione non può essere regolarizzata dopo quella data.

La convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione prevede che non si debba in alcun modo entrare in possesso di una tartaruga di terra nata in libertà e trovata all’aperto perché si commette un reato.

Le tartarughe selvatiche sono diventate rarissime. È per questo che prelevarle dal loro habitat naturale per metterle in un recinto privato è un reato e si corre il rischio di multe esorbitanti. In caso di dubbi si devono contattare i carabinieri del Cites.

Quella rinvenuta ieri è un maschio in buona salute, di circa 70 cm di lunghezza e di oltre 15 chili di peso.

«Ringraziamo il privato che ha individuato l’animale» riferiscono dall’Arma «Ora la tartaruga è al sicuro». È stata affidata al Centro di recupero fauna esotica, selvatica e tartarughe marine di San Canzian D’Isonzo, in provincia di Gorizia.