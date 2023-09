Napolitano, l’asse con l’amico Gianni Pellicani e il legame con Venezia

Giorgio Napolitano e Venezia. Un rapporto che nasce da lontano, intenso e mai spezzato. E che si lega indissolubilmente a Gianni Pellicani, il “doge rosso”, vicesindaco della prima giunta rossa in Canal Grande. Siamo nel 1975 con l’asse della sinistra (Pci, Psi e Pdup-Pd) che in Italia arriva al 47%. I comunisti superano il 33% e stanno alle costole della Democrazia cristiana, la “balena bianca” pigliatutto.

È questa la stagione delle “giunte rosse” in molte città italiane e Venezia finisce sotto i riflettori nazionali. Il Pci apre al voto con la Dc sulla mozione per la prima Legge speciale del 1973. Fondamentale ancora oggi. Due anni dopo, la giunta Psi-Pci di Rigo e Pellicani. Sindaco il socialista Mario Rigo e vicesindaco Gianni Pellicani, migliorista della corrente di Giorgio Napolitano che ne è il riferimento assieme con Amendola, Gerardo Chiaromonte ed Emanuele Macaluso. Sono quelli anni di fermento, in cui la politica è impegno, confronto dialettico in una società che cambia velocemente. Anche in laguna.

Napolitano con Gianni Pellicani

C’è la velocissima trasformazione di Mestre che cresce in modo confuso per tenere il passo dello sviluppo di Porto Marghera e c’è la necessità di salvaguardare Venezia, la manutenzione della città e la gestione del turismo. La corrente dei miglioristi con Pellicani, in laguna, gioca un ruolo di peso. I miglioristi puntavano, dopo il fallimento del compromesso storico, verso la socialdemocrazia a suon di riforme dall’interno del principale partito di sinistra. Anche il Pci è in fermento. I miglioristi, definiti la “destra”, si confrontano con la sinistra berlingueriana di Federici, Angelini, Chinello.

Anni di grande dibattito e confronto interno, quelli, «con il partito che aveva allora 20 mila iscritti in città e dove la politica era esperienza totalizzante», evidenzia l’ex parlamentare ed ex vicesindaco di Venezia, Michele Mognato da anni “bersaniano”. La storia farà poi il suo corso. La morte di Berlinguer prima, la svolta di Occhetto e della Bolognina, poi. Muore il Pci, nasce il Pds prima e i Ds poi. E nasce il Pd.

Pellicani muore nel 2006. Ai suoi funerali l’orazione funebre la fa l’amico di una vita, Napolitano. Un mese dopo Napolitano diventa presidente della Repubblica, inanellando due mandati dal 2006 al 2015. Il primo presidente iscritto al Pci. Decine le sue visite, ufficiali e private, a Venezia, città dove si succedono le tre giunte di centrosinistra dell’amico Massimo Cacciari (dal 1993 al Duemila e poi dal 2005 al 2010).

«Gianni Pellicani ha fatto il massimo del riformismo», dirà Napolitano nel 2016, da presidente emerito, partecipando a Venezia a un convegno della Fondazione Pellicani sui temi del riformismo. E in una visita ai giornalisti dice: «Siete fortunati voi, avete Venezia».

«Il padre del migliorismo era legatissimo a Gianni Pellicani, che non era uomo di cucina ma vero e proprio riferimento. Questo l’aspetto più noto del legame con Venezia. Ma c’è Napolitano, responsabile cultura del Pci, attentissimo a Venezia e alle sue istituzioni culturali, dalla Biennale alla fondazione Ermitage Italia», ricorda Maurizio Cecconi.

E poi il legame con il compositore Luigi Nono. «Napolitano gli chiedeva di raccontargli dei suoi viaggi, dai paesi dell’Est al Sudamerica. Il loro era un rapporto profondo, di amicizia e confronto. Non perdeva una sua prima e volle presenziare nel 2007 all’inaugurazione della sede dell’Archivio», ricorda la figlia Serena Nono.

Tanti ricordi anche per Cesare De Piccoli, dopo gli scontri del passato. «Ricordo la Biennale cinema con il film su Bakunin, presente la vedova. La discussione in gruppo al Parlamento Europeo dopo la svolta della Bolognina» dice. «Napolitano era un perfezionista, rigoroso nelle sue analisi. E non facile. Nelle riunioni contava con l’orologio i minuti a disposizione per parlare. Se sforavi, ti toglieva la parola».