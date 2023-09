Ecco Mes3land: a Mestre luna park, musica e mercatini

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha inaugurato Mes3land, il grande parco divertimenti che per dieci giorni animerà l’area dell’ex-mercato ortofrutticolo di via Torino, che torna a rivivere con una nuova vocazione, cuore dei festeggiamenti del Settembre Mestrino: 40 mila metri quadrati di cui una grossa fetta dedicata alle giostre, anche le più spericolate, area ristoro, food truck, un mega palco dove si esibiranno band e gruppi per far ballare i più giovani (video Agenzia Pòrcile)

01:06