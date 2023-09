Un quadro di Tiepolo ritrovato nel sottotetto di un industriale veneto in bancarotta

Dal sottotetto di un’abitazione padovana dove il proprietario - un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta - lo aveva nascosto in un’intercapedine assieme ad altre 23 opere d’arte per sottrarlo al sequestro, alla Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro dover è stato consegnato giovedì dal Carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia.

Dopo che il Ministero della Cultura, esercitando il diritto di prelazione, lo ha acquistato dal curatore fallimentare, evitando così, che finisse oltreoceano.

Il protagonista della vicenda è un magnifico dipinto attribuito a Giandomenico Tiepolo. Una “Sacra Famiglia” su tavola in cui spiccano in particolare la raffinatezza dei lineamenti della Madonna che tiene tra le braccia il bambino.

Il piccolo quadro, 38 x 45 centimetri le dimensioni, è del Tiepolo maturo, un dipinto devozione realizzato tra il 1760 e il 1770 e anche la sua storia collezionistica è ancora tutta da accertare. Il Ministero della Cultura, che lo ha acquistato per circa 150 mila euro, lo ha destinato alla Direzione Regionale dei Musei del Veneto, che a sua volta lo ha assegnato alla Galleria Franchetti, andando così a incrementare il nucleo settecentesco della collezione, limitato ma qualificato, con, tra l’altro, due belle vedute veneziane di Francesco Guardi.

Ritrovato - come ha spiegato giovedì il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia Maggiore Emanuele Meleleo, presentando l’iniziativa con la direttrice della Galleria Franchetti Claudia Cremonini - con altre 23 opere dopo una serrata indagine condotta dai militari dell’Arma in collegamento con la Procura di Padova e con perquisizioni a Venezia, Padova e Firenze, tra gli altri luoghi, che ha permesso di risalire al proprietario e di fare acquisire direttamente opere dal curatore fallimentare.

Il Tiepolo era stato acquistato all’asta nel 2013 e poi finito nelle mani dell’imprenditore poi fallito, insieme ad altri dipinti e disegni di grande valore. Altri dieci di essi, sono stati acquistati dal Ministero della Cultura sempre in prelazione con una spesa di oltre un milione di euro e destinati poi alle Gallerie dell’Accademia, che ha presentato a giugno le nuove acquisizioni. Tra di esse un disegno del “papà” di Giandomenico Tiepolo, il già noto e celebrato Giambattista. Un bellissimo studio, recto e verso, di Giambattista Tiepolo, datato 1750 circa e che fu anche di proprietà di Antonio Canova. Il primo foglio del maestro a entrare nella raccolta grafica del museo, a un prezzo, tra l’altro “stracciato” (38.400 euro). E ancore tre tavole di Bartolomeo Vivarini raffiguranti i Santi Giovanni Battista, Caterina d’Alessandria, Niccolò da Tolentino, già notificate dallo Stato nel 1920, acquistate a trattativa privata per 500 mila euro da un antiquario milanese. L’imprenditore poi fallito aveva provato venderle di nascosto all’asta.

Tornando però alla “Sacra Famiglia” di Giandomenico Tiepolo acquisita ora dalla Galleria Franchetti, il dipinto si presenta in eccellenti condizioni di conservazione e non sarà necessario restaurarlo. Da ricostruire però la sua storia collezionista che appare ancora frammentaria, anche se l’attribuzione è certa e documentata.

Il dipinto non verrà esposto immediatamente, perché la Galleria Franchetti ha in corso i lavori di riallestimento, ma sarà poi sarà collocato al secondo piano insieme alle altre opere settecentesche della raccolta. Che si prepara presto a ricevere nuove acquisizioni.