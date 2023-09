Ecco Mes3land, a Mestre un grande luna park con giostre, musica e mercatini

«Mestre è una grande città e dobbiamo dimostrarlo e prenderne consapevolezza, quella che si è aperta è la festa di Mestre che si propone come la grande novità, e io spero che in questi giorni arrivino persone da Treviso e da Padova a visitarci».

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha inaugurato ieri pomeriggio Mes3land, il grande parco divertimenti che per dieci giorni animerà l’area dell’ex-mercato ortofrutticolo di via Torino, che torna a rivivere con una nuova vocazione, cuore dei festeggiamenti del Settembre Mestrino: 40 mila metri quadrati di cui una grossa fetta dedicata alle giostre, anche le più spericolate, area ristoro, food truck, un mega palco dove si esibiranno band e gruppi per far ballare i più giovani.

Ecco Mes3land: a Mestre luna park, musica e mercatini

Assieme al primo cittadino, ieri, giunta quasi al completo, presidenti di municipalità, assessori, staff.

Brugnaro ha rivendicato l’idea di realizzare il grande parco divertimenti in via Torino, e di farlo per i festeggiamenti di San Michele, e ha ringraziato i tantissimi che da giugno ci hanno lavorato, tra questi l’associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela e Buffalo Beer, giostrai, maestranze.

E poi l’ex Mof, la società che lo gestisce, Enel che ha portato l’elettricità (la potenza servita è maggiore di quella utilizzata per tutta la Nave de Vero).

«Questa è la festa di Mestre, una città vera e aperta, ma dobbiamo portare rispetto e serve decoro, sappiamo che ci sono problemi in certe zone come via Piave, dove siamo in ritardo, ma assicuro che tutti, prefetto, questore forze dell’ordine, stanno facendo il possibile». Brugnaro ha anche rassicurato i cittadini: «Vogliamo che questo sia un luogo dedicato ai giovani, per incontrarsi e divertirsi dopo il Covid, assicuro che c’è sicurezza ed è un sito protetto».

E ancora: «Era tanti anni che a Mestre non c’erano più le giostre, ma serviva un luogo adatto e grande, noi le abbiamo riportate. I festeggiamenti di San Michele prevedono momenti istituzionali e religiosi, questa è la parte dedicata ai giovani e al divertimento».

Fino a domenica 1° ottobre, adulti, bambini e famiglie potranno divertirsi e correre qualche brivido, ascoltare concerti, godersi la musica e un villaggio appositamente allestito con un’area ristoro e mercatini.

Un totale di quarantamila metri quadri che diventeranno il cuore degli eventi del settembre mestrino. Il parco divertimenti prenderà vita ogni giorno dalle 15. 30 e andrà avanti sino a sera, momento dedicato ai gruppi e alle serate dj set, che inizieranno alle 20. 30. Ben 17 le postazioni food truck, 36 le attrazioni, mercatini, area per giocare a basket e spazio Reyer, giochi di tutti i tipi e le varietà, percorso per educazione stradale con macchinette elettriche a cura della polizia locale, una zona test per il soft air.

Esiste la possibilità di arrivare in bici, a fianco all’ex Mof c’è il bicipark, dove per 2 euro è possibile lasciare la bicicletta in custodia. I parcheggi sono dotati di steward e mappati sul sito dove si trovano tutte le informazioni.

Da piazza XXVII Ottobre una navetta ogni dieci minuti collega il centro con via Torino. Il sistema dei parcheggi è collegato da una circolare.