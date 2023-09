Outlet di Noventa di Piave, straniero un cliente su due

C’è la comitiva di turisti cinesi, arrivati a Venezia in aereo e trasportati a Noventa di Piave grazie ai tour operator per una giornata di shopping compulsivo. C’è la famiglia francese che risiede una settimana sul litorale, o magari in collina, e che nel giorno di maltempo ne approfitta per prendere la macchina e per fare due compere. C’è poi – soprattutto – il turista sloveno, o tedesco, o croato, o austriaco, che invece Noventa ce l’ha a portata e pur di farci shopping ci viene anche due, tre volte all’anno, soprattutto nei periodi di saldi o nelle feste.

Ancora una volta, il Veneto – con le sue attrazioni, dalla laguna alle Dolomiti, dalle ville in Riviera fino alle città d’arte – si conferma regione a trazione turistica. Al punto da trainare perfino un settore come il commercio, alle prese negli anni della pandemia con grandi difficoltà economiche e ora in grande ripresa. Al punto che addirittura al Designer Outlet di Noventa di Piave in questa ultima estate un cliente su due è rappresentato proprio da un turista.

Un dato, quello comunicato a Roma nel corso della cerimonia per il ventennale del centro di Castel Romano, in linea con il trend regionale di presenze pre-pandemia e, guardando al commercio, ben superiore alla media nazionale. Già perché se i dati ricavati dalla ricerca Bva Doxa testimoniano che su 100 turisti che ogni anno arrivano in Italia ben 7 visitano i punti vendita di McArthurGlen in Italia, nel 2019 il punto vendita in provincia di Venezia era stato visitato da 2 milioni di turisti sui 19 complessivamente arrivati in Veneto. Una percentuale superiore di 3 punti rispetto alla media nazionale e che ovviamente impatta non poco sugli incassi milionari di fine anno.

La conferma arriva in prima persona da Maria Rosaria Palomba, direttrice marketing del centro di Noventa: «Circa il 60% del nostro traffico, stando ai dati del 2019, proviene dal turismo. Ancor di più nei periodi estivi e nei ponti festivi come Pasqua. Al momento, in seguito alla pandemia, abbiamo recuperato circa un 80% di quel 60%. Sappiamo che in questi anni il mondo è cambiato. In questo momento comunque, sulla base dei dati estivi di quest’anno, un cliente su due a Noventa è un turista. Provengono prevalentemente da Austria e Germania, ma anche Croazia e Slovenia. Abbiamo un turismo di prossimità che ha un atteggiamento simile a quello dei locali, vengono a comprare da noi con una frequenza molto simile a quello dei veneti o dei friuliani, mentre magari i cinesi – il cui numero ora sta crescendo anche se non siamo certo ai livelli del 2019 – viene una volta nella vita. Il turista di prossimità invece arriva e circa tre volte l’anno, magari per i saldi o nei ponti festivi»

Non a caso, per favorire questo processo, dallo scorso dicembre il gruppo ha dato il via al progetto Designer Outlet Link, una partnership esclusiva tra il servizio Regionale di Trenitalia e McArthurGlen leader europeo proprietario dei Designer Outlet, di cui fanno parte Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle. Grazie a questo accordo, chi vuole fare shopping potrà lasciare l’auto a casa e raggiungere uno dei centri McArthurGlen in Italia attraverso un servizio combinato che permette di acquistare, in un’unica soluzione, il biglietto del Regionale e quello del bus per raggiungere i Designer Outlet.

Aperto nel 2008, oggi il Designer Outlet di Noventa di Piave vanta una superficie di vendita di 35. 300 mq e un parcheggio con 3. 300 posti auto. L’ultimo ampliamento risale al 2021, con l’aggiunta di ulteriori 3 mila metri quadri di punto vendita. Ma altre novità potrebbero esserci a partire dai prossimi anni, come lasciano intendere i vertici del centro.

«Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove fasi», conferma Maria Rosa Palomba, «in questo momento non è previsto nulla in cantiere per il 2024. Nel 2025 si sta pensando di incrementare lo spazio affittabile ai brand ricavando altri negozi negli spazi in questo momento vuoti. Lo sviluppo esterno comunque è un qualcosa di realizzabile, come si vede anche a Castel Romano. Conoscendo il centro, abbiamo alcuni vincoli strutturali, a partire dell’autostrada. Ampliare la parte commerciale significherebbe sacrificare i posteggi. In futuro si potrà fare, ma prima bisognerà verificare bene. Alcuni spazi edificabili sono già stati individuati, ma al momento non c’è alcun progetto concreto».