Navi passeggeri a Venezia. Lo stop, il nuovo via libera e la mobilitazione. Cosa sta succedendo

È già scontro politico sull’annuncio dell’Autorità portuale di voler scavare il canale Vittorio Emanuele III, parallelo al Ponte della Libertà, per far arrivare le navi da crociera sa Porto Marghera alla stazione Marittima, cioè in centro storico. Nettamente contrario il Pd, che prende posizione con la consigliera e segretaria comunale, Monica Sambo, e il segretario metropolitano, Matteo Bellomo.

Le osservazioni: «Scelta sbagliata»

«Una scelta sbagliata e in contrasto con la tenuta dell’ecosistema lagunare», dicono i due esponenti del Pd secondo i quali “nuovi scavi non sono ammissibili. È assurdo che si pensi ancora di violentare in questo modo la laguna e il suo delicato equilibrio.

È evidente che in questo modo si allontana anche l’obiettivo di portare le grandi navi fuori dalla laguna, Progetto da sempre contrastato da Brugnaro».

Per il Pd «Venezia deve essere simbolo in Italia e nel Mondo di un futuro sostenibile, della lotta ai cambiamenti climatici, delle scelte ecologiche, ma è evidente che questa amministrazione ha l’obiettivo di minare l’ecosistema lagunare con lo scavo di nuovi canali».

Progetto da 21 milioni

Il bando del Porto per il progetto di escavo del canale sarà pubblicato tra un paio di settimane ma, come anticipato dal Presidente dell’Autorità portuale, Fulvio Lino di Blasio, prevede due stralci. In una prima fase il canale – che prima dell’apertura del canale dei Petroli era la porta d’accesso all’area industriale – sarà portato a una profondità di meno 8 metri, con una cunetta dalla larghezza di 70 metri, permettendo il passaggio delle navi fino a 50 mila tonnellate.

In una seconda fase la profondità verrà portata a meno 9, con una cunetta di 80 metri, permettendo il passaggio anche alle navi fino a 60 mila tonnellate. Un intervento da 21 milioni di euro che, come sarà previsto dal bando, dovrà essere sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale (Via). La prima nave è attesa alla Marittima, attraverso il canale dei Petroli e poi il Vittorio Emanuele, nella primavera del 2027.

«Tornano dalla finestra»

«Hanno allontanato le navi dalla porta e le fanno entrare dalla finestra», dice Luciano Mazzolin, di Ambiente Venezia e del Comitato No Grandi Navi, «noi siamo contrari a qualsiasi soluzione interna alla laguna. Senza contare che l’ipotesi, per varie criticità, era già stata scartata ai tempi della presidenza di Paolo Costa. È una scelta che va in direzione contraria alle osservazioni dell’ultimo report dell’Unesco».

Il timore degli ambientalisti, inoltre, è che sia sottostimato il valore dei metri cubi di fanghi che dovranno essere scavati per rendere il canale navigabile. Il porto stima che, per il primo stralcio, sia necessario rimuovere 655 mila metri cubi di fanghi. Mentre per il secondo si parla di altri 625 mila per un totale di 1 milione 280 mila metri cubi.

Fanghi che, in base alle nuove regole del protocollo fanghi, potrebbero essere riutilizzati per la ricostruzione delle barene o finire nella nuova isola da 70 ettari per il conferimento dei sedimenti prevista davanti a Fusina, a Sud dell’attuale isola delle Tresse.

E riparte la mobilitazione del comitato No Navi, con un’assemblea che verrà convocata per la prossima settimana. «Vogliono scavare milioni di metri cubi di fanghi tra i più inquinati in Europa per far passare le navi», dice Tommaso Cacciari del Comitato No Navi, «è incredibile: non glielo permetteremo. Ci opporremo in tutti i modi».

Il percorso di Valutazione

«È positivo che il Porto abbia deciso di fare la Via, ma invece di farla per pezzetti», sottolinea Andreina Zitelli, esperta di tematiche lagunari, «dovrebbe essere complessiva e riguardare tutti i progetti finalizzati a questo intervento». Zitelli osserva anche che «il compito del commissario alla grandi navi dovrebbe essere quello di trovare soluzione transitorie, in attesa di una soluzione fuori dalla laguna. E invece questa è definitiva».

L’isola dei fanghi

«Qualcuno per favore faccia presente al presidente Di Blasio che una Valutazione di Impatto Ambientale nazionale ha già sancito la insostenibilità di un potenziamento di traffico navale nel Canale dei Petroli e che proprio per dismettere l’uso portuale e l’impatto ambientale del Canale portuale Vittorio Emanuele III negli anni’60 è stato realizzato il Canale dei Petroli», sottolineano Stefano e Michele Boato dell’Ecoistituto Veneto.

«A suo tempo vi furono infinite polemiche contro la trasformazione dell’isola delle Trezze in una discarica di fanghi. Una collina di grande altezza di fanghi inquinati depositati “provvisoriamente” che da tempo attende la dismissione e la rinaturalizzazione ambientale e paesaggistica prevista».

***

La stazione marittima di Venezia all'epoca delle grandi navi

L’INTERVISTA

«Marittima terminal di lusso». Permessi in scadenza

Fabrizio Spagna è il presidente di Venezia Terminal Passeggeri (Vtp), la società di gestione dei servizi croceristici e concessionaria della stazione marittima di Venezia.

Presidente Spagna, cosa significa per Vtp la scelta dell’Autorità portuale di scavare il Vittorio Emanuele III per portare le navi da crociera alla stazione Marittima?

«Significa ritrovare la centralità della Stazione marittima, tra le migliori al modo, come abbiamo sempre chiesto a tutti i ministri alle Infrastrutture che si sono succeduti, già da prima della chiusura del canale della Giudecca. La Marittima diventerà un terminal del lusso: a Venezia arriveranno meno turisti ma di maggiore qualità su navi più piccole, sulle quali c’è una grande attenzione del mercato.

Da qui ai prossimi cinque anni è prevista la costruzione nel mondo di 68 nuove navi, di cui più della metà sotto le 65 mila tonnellate, e quindi di extra-lusso. Meno turisti ma di alta gamma».

La Marittima ospiterà navi più piccole con meno turisti. Ma le grandi navi non spariscono: continueranno ad andare a Marghera.

«Ma nel progetto finale, con la stazione passeggeri nel Canale Nord al 2027, ci saranno solo due accosti quindi è vero, ci saranno anche le navi più grandi, ma non molte».

L’arrivo della prima nave alla Marittima attraverso il Vittorio Emanuele III è previsto nella primavera del 2027. Ma la concessione di Vtp scade nel 2026.

«Stiamo trattando con il ministero e il commissario alle Crociere per la rimodulazione della concessione. Il decreto Draghi ha di fatti azzerato la concessione, provocandoci un danno che potrebbe esserci riconosciuto o attraverso un risarcimento o una rimodulazione, cioè un allungamento della concessione, che verosimilmente ci sarà. Il confronto in corso è costruttivo».

Non le pare che fare arrivare le navi da crociera alla Marittima e quindi nella città storica facendole transitare per il Vittorio Emanuele III sia un modo per farle entrare dalla finestra dopo che il governo Draghi le aveva cacciate dalla porta?

«Non è così. Qui non parliamo di grandi navi. Prima del disastro del Giglio, nel 2012, a Venezia arrivavano navi ben oltre le 100 mila tonnellate.

Dopo il decreto Clini-Passera e un accordo con le compagnie il limite fu di 95 mila. Fino al 2021. Qui parliamo di navi che sono la metà di quelle, molto diverse, del segmento luxury, e che non attraversano il bacino di San Marco».

Sul lungo periodo resta l’ipotesi del porto off-shore. Qual è la sua posizione?

«Vtp è una società concessionaria e lavora con le regole che ci sono. L’obiettivo è molto ambizioso ma spetta ad altri valutare se sia fattibile».

Da 1,7 milioni di passeggeri a 238 mila dell’anno scorso. Come si chiuderà il 2023?

«Dovremmo assestarci sui 600-700 mila passeggeri arrivati con il sistema degli approdi diffusi».

In questo contesto il terminal di Fusina sta rivestendo un ruolo fondamentale. A che punto è la costruzione del terminal?

«Abbiamo ottenuto il via libera per le autorizzazioni, il nostro obiettivo è realizzare il terminal, che chiamare tensostruttura è riduttivo, per l’agosto del 2024. A Fusina arrivano le navi che dal 2027 potranno essere ospitate in Marittima».

Ma la croceristica è compatibile con una città come Venezia?

«Venezia non è incompatibile con le crociere, le compagnie stanno facendo sforzi importanti per introdurre caratteristiche, come il tipo di carburanti, sempre più sostenibili. È compito di chi deve decidere prendere scelte che vadano in una direzione di compatibilità con la città». —

***

Il selfie di Brugnaro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

IL PRESSING

Dossier Venezia, Brugnaro da Mattarella

Il dossier Venezia al Quirinale. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha uno stretto rapporto con la città, alla quale ha fatto sempre sentire la sua vicinanza anche e soprattutto nei momenti più difficili, ad esempio durante l’acqua granda nella notte del 12 novembre del 2019.

«Voglio ringraziare il Presidente Mattarella per l’attenzione che ha sempre dimostrato per Venezia, anche nei momenti più difficili», ha detto al termine dell’incontro Brugnaro, «quello di oggi è stato un colloquio cordiale che ha toccato diverse tematiche, dal livello locale a quello internazionale. Ho invitato il Presidente a fare visita nella città lagunare, che l’ha sempre accolto con grande calorosità e amicizia».

L’incontro - avvenuto a pochi giorni di distanza dalla scelta dell’Unesco di non iscrivere Venezia nella black-list, l’elenco dei siti in pericolo - è stato anche l’occasione per discutere del dossier Venezia, i tanti fronti aperti della città, a partire dal rifinanziamento della Legge speciale, per la sistemazione delle rive e la manutenzione dei canali interni.

Sempre da Roma, Brugnaro è intervenuto anche sul tema dell’escavo del canale Vittorio Emanuele III.

«Si sta proseguendo sulla linea che ho sempre sostenuto e sulla quale i cittadini mi hanno dato fiducia. In particolare, la soluzione prevede che le navi da crociera non passino più davanti al bacino di San Marco, ma entrino dalla bocca di Malamocco.

Quelle più grandi accosteranno a Marghera, mentre quelle più piccole raggiungeranno la Stazione Marittima attraverso il canale Vittorio Emanuele, come spiegato all’Unesco», dice Brugnaro, «è la dimostrazione che lo sviluppo sostenibile è possibile, coniugando lavoro e ambiente, guardando al futuro dei nostri figli.

Quello di Venezia è un porto fondamentale per tutta la Pianura padana ed il Sistema Italia, ora può favorire la crescita dell’intero territorio. C’è chi vorrebbe continuare ad aggrovigliare le competenze, ma coerentemente, passo dopo passo, si stanno compiendo gli atti amministrativi per poi avviare i cantieri».

E dello stesso tenore è il commento del vicesindaco e assessore al Porto, il leghista Andrea Tomaello: «Qui non parliamo di grandi navi ma di medio-piccole, che saranno fondamentali per ridare centralità a un’area importante per Venezia quale è la stazione marittima». —