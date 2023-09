Tangenti Mose, vince Baita: Colombelli gli deve ridare 100 mila euro

Il caso “Tangenti Mose” continua a figliare sentenze. Talvolta inattese.

Una buona notizia arriva così dalla Corte di Cassazione per Piergiorgio Baita, il manager che ai vertici di Mantovani governò il sistema di finanziamenti in nero delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di salvaguardia, messo a punto dall’allora presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati: il co-imputato di allora William Ambrogio Colombelli – ex broker con base nella repubblica di San Marino – dovrà versare a Baita 100 mila euro. Il manager ha vinto al Tribunale di Venezia, in Corte d’appello e ora – in via definitiva – anche la Cassazione gli ha dato ragione.

Era il 13 marzo 2013 quando un blitz della Procura di Venezia portò in carcere lo stesso Baita, amministratore delegato della Mantovani; Claudia Minutillo, ex segretaria particolare di Giancarlo Galan ed ex amministratore delegato di Adria Infrastrutture; William Colombelli della Bmc Broker di San Marino; Niccolò Buson, responsabile amministrativo della Mantovani.

Alla maxi inchiesta (con maxi processo) che squassò il sistema di potere in Veneto – colpendo su tutti l’ex governatore Giancarlo Galan – Baita diede un contributo importante con le sue ricostruzioni ai magistrati, finendo per patteggiare 2 anni di pena.

I giudici ordinarono anche la confisca in carico a Baita, Colombelli, Minutillo e Buson di 400 mila euro: 100 mila a testa. All’epoca, però, l’intera somma era stata prelevata da un libretto di deposito intestato al solo Baita, che nel tempo ha pagato anche 25 mila euro di spese di custodia.

Per anni il manager ha combattuto davanti ai giudici civili per ottenere da Colombelli la sua quota di 100 mila euro, con quest’ultimo che sosteneva di essere innocente e di nulla dovere. Ma nella sentenza di patteggiamento del broker – ricordano ora i giudici di Cassazione – «è disposta specificatamente a suo carico la confisca di 100 mila euro, quota del prezzo complessivo del reato», mentre nella sentenza nulla si dice – invece – della compartecipazione alle spese di custodia.

Dal momento che la cifra è stata «effettivamente prelevata dal libretto di deposito del Baita», conclude la Corte, «aveva diritto di riavere dal Colombelli l’importo che quest’ultimo era stato condannato a versare».

Quindi, in arrivo 100 mila euro sonanti da Colombelli a Baita