Scuola in Zimbabwe con macchinari dismessi da San Donà. «Ecco il mio modello veneto per i migranti»

Un filo di barba argentata che spunta dal mento, il crocifisso colorato fatto a mano e adagiato sul petto. Don Bruno Zamberlan, 80 anni ben portati, 60 dei quali trascorsi in missione tra America Latina e Africa, è un salesiano originario di San Donà. Sorridente e felice di essere tornato per qualche giorno nella sua terra natia a trovare i parenti affezionati, riflette seriamente sul problema dei migranti.

Ora si trova in Zimbabwe nella cittadina di Hwange, dove ci sono dei giacimenti minerari. E ha creato una scuola per formare i giovani, sorta di istituto professionale sul modello veneto e sandonatese dei salesiani.

Grazie alle macchine dismesse dell’Istituto Inapli, chiuso a San Donà, ha realizzato un sogno. Tanti imprenditori, enti e famiglie aiutano queste missioni in silenzio, con donazioni e sostegni. E sull’immigrazione ha una sua idea: «Formiamo quei giovani e investiamo nella cultura per aiutare i Paesi che ne hanno più bisogno».

Come è iniziata la sua vita in missione?

«Sognavo le missioni in Africa da quando ero bambino e ne parlavo con i genitori e gli amici. Tutto è iniziato dall’oratorio Don Bosco di San Donà, dove sentivo la vicinanza di quei salesiani e la loro amicizia che mi avevano conquistato.

Dopo il noviziato, poi gli studi in filosofia e il magistero ho deciso di presentare la domanda per partire per le missioni e nel settembre 1964 ho ricevuto il crocifisso missionario da don Albino Fedrigotti. Il 5 dicembre dello stesso anno sono partito per Montevideo, poi gli studi di Teologia e sono rimasto per 29 anni».

Cosa ha imparato nella sua vita in missione?

«Ho girato il mondo e vari Paesi, soprattutto l’America Latina. Ho affrontato tante situazioni difficili, la povertà e il degrado, ma anche la voglia di fare e crescere».

Cosa pensa degli sbarchi continui che non si fermano?

«È un dramma, ma ci sono delle strade da percorrere che potrebbero aiutare tutti. Noi in Zimbabwe abbiamo realizzato questa scuola professionale con le macchine dismesse dell’ex istituto Inapli di San Donà. E abbiamo ricevuto altri aiuti».

E cosa fate per i ragazzi africani?

«Insegniamo loro i mestieri, in particolare saldatori, tornitori, idraulici, elettricisti. L’importante è non fermarsi qui, servono aiuti e borse di studio. I ragazzi che verranno in Italia o in Europa con delle borse di studio saranno qualificati e in regola con tutti i documenti necessari.

Possiamo, dunque, formarli perché poi vengano da noi a costruirsi un futuro, ma anche prepararli al lavoro sul posto, nei paesi in cui vivono, per avere condizioni migliori che non li obblighino a fuggire e soffrire. Coloro che poi vorranno partire per l’Italia o altri Paesi non dovranno più essere allo sbaraglio, ma avere una formazione e un progetto.

Invece di pensare ad arrestare questi fenomeni, che sono inarrestabili, pensiamo poi a investire e formare giovani direttamente sul posto. Ed è bene farlo non attraverso i governi con regime militare, ma con associazioni e operatori sul posto». —