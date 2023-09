Folle gioco a San Donà: tre ragazzi giocano a calcio sui binari, ecco il video

Tre giovani che giocano a pallone in una afosa domenica di fine estate. Nulla di strano se non fosse che i tre giocavano sui binari della stazione ferroviaria di San Donà, prima che transitasse uno dei convogli lungo la linea per Trieste e Venezia. Ecco le immagini

00:37