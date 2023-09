I binari della ferrovia come un campo da calcio. Ecco le immagini

Tre giovani che giocano a pallone in una afosa domenica di fine estate. Nulla di strano se non fosse che i tre giocavano sui binari della stazione ferroviaria di San Donà, prima che transitasse uno dei convogli lungo la linea per Trieste e Venezia.

Qualche altro passeggero in attesa del treno li ha filmati con il telefonino e postato il video in rete tra lo sdegno della gente. Si vedono i tre che palleggiano serenamente fino a quando il pallone rimbalza tra i binari e uno dei tre continua a giocare passando la palla a un altro dai binari al marciapiedi.

Probabilmente non si sono resi neppure conto di cosa stessero facendo e della situazione di pericolo imminente. Non sembrava una sfida, ma un gioco per passare il tempo in modo divertente in attesa di partire verso casa. Ma per queste spacconerie, il rischio è di non tornarci proprio, a casa. Non hanno visto né sentito treni arrivare e si sono messi tranquillamente a palleggiare.

I commenti sono scandalizzati e terrorizzati insieme. Altre volte sono stati segnalati ragazzi che corrono tra i binari o li attraversano sprezzanti del pericolo, altri che si scattano selfie spregiudicati all’arrivo del treno che si intravede lontano alle spalle. «Ma cosa hanno al posto del cervello? », si chiede una donna. Seguono critiche vibrate e insulti sprezzanti.

La situazione di degrado alla stazione ferroviaria offre anche queste scene surreali. Più volte sono stati denunciati atti vandalici, servizi igienici non funzionati e una generale condizione di degrado alla stazione. I tassisti hanno in più occasioni chiesto che fosse potenziata l’illuminazione per cercare di dissuadere almeno spacciatori e balordi in genere. Gli utenti hanno denunciato come i servizi igienici fossero inutilizzabili, con la gente costretta a fare i proprio bisogni nei parcheggi.

Adesso uno dei bagni è stato riaperto, ma sono in molti a invocare più controlli e attenzione alla stazione di via Baron anche se dovrà essere presto chiusa e trasferita nella nuova sede in costruzione alla Porta Nord.