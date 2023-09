Metà settembre, ancora pienone nel weekend a Jesolo. La stagione non è finita

Ultimo fine settimana con gli alberghi pieni, da lunedì 18 settembre al lido di Jesolo di inizia a pensare alle prime chiusure. In realtà sarà il prossimo fine settimana quello che segnerà lo spartiacque tra la stagione bassa e la fine della stagione.

Il weekend appena trascorso è stato comunque ancora da incorniciare, con tassi di occupazione alberghiera vicini all'80 per cento. E sabato sera, ancora tanta gente sul litorale nei locali e ristoranti. Al Muretto, successo per la festa “Solo per una notte”, di Nicola Parente che ha nuovamente proposto il format dello scorso mese di giugno sempre da tutto esaurito. Anche gli altri locali dell'intrattenimento notturno hanno viaggiato a ritmo sostenuto grazie alla bella serata.

In città, migliaia di turisti e pendolari con il meteo ancora discreto, soprattutto nella giornata di domenica in cui in spiaggia si stava davvero bene a prendere il sole senza il caldo oppressivo di sole poche settimane fa. Non ci sono state le lunghe code di luglio e agosto e anche i prezzi sono calmierati rispetto all'alta stagione.

«Jesolo è un brand che funziona sempre», dice orgoglioso il sindaco Christofer De Zotti, «la gente viene anche se c'è qualche raggio di sole e dobbiamo saper dare sempre qualcosa in più». Il presidente dell'Aja, associazione jesolana albergatori, Piefrancesco Contarin non ritiene che l'estate sia finita. «Ci sono alcune strutture che stanno pensando di chiudere», riflette, «ma credo che potremo lavorare ancora con questo clima fino ai primi di ottobre, con gli ultimi turisti del fine settimana e soprattutto i gruppi che vanno poi a Venezia. Fino al 24 settembre Jesolo c'è quasi con tutte le sue strutture a disposizione».

Sulla stessa linea, il presidente di Confapi Turismo nazionale, Roberto Dal Cin. «Questi giorni sono stati meravigliosi», dice, «ci sono attività che hanno lavorato addirittura più che ad agosto. Con i prezzi abbassati, la gente che in piena stagione è stata a casa ha pensato di trascorrere qualche giorno al mare».