Nel Veneziano è boom di tumori: «Si smetta di incenerire i rifiuti»

C’è un dato, che impressiona: nella provincia di Venezia, la possibilità di sviluppare tumori, malattie cardiocircolatorie e correlate all’inquinamento è tre volte più facile che nel resto del Veneto.

Veneto, peraltro, dove l’incidenza dei tumori è del 20% superiore alla media nazionale.

Lo dice uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità. Ed è il dato più immediato che emerge dalla relazione del biomonitoraggio sulla contaminazione da diossine, pcb e pfas in campioni di uova provenienti dall’area metropolitana di Venezia, eseguito dal coordinamento No inceneritore di Fusina, con il supporto scientifico di Isde-Medici per l’ambiente.

L’esito dello studio è stato presentato a palazzo Ferro-Fini, a Venezia, dai consiglieri di opposizione Cristina Guarda (Europa Verde), Erika Baldin (M5S) e, pure assenti, Elena Ostanel (Veneto che vogliamo), Andrea Zanoni (Pd) e Arturo Lorenzoni (gruppo misto).

E in sostanza dice questo: le uova prelevate nel Veneziano sono avvelenate dalle diossine.

Lo studio è stato eseguito su quattro campioni di uova, provenienti da galline allevate all’aperto in pollai familiari, senza uso di antibiotici o altri prodotti chimici.

Due campioni, prelevati rispettivamente nella zona di Villabona (Marghera) e nell’area agricola a sud di Malcontenta (Mira) hanno evidenziato valori altissimi di Pcdd/F e Pcb (diossine, furani e policlorobifenil), eccedenti da due a cinque volte il limite di legge. Per un adulto, significa che basta mangiarne una per superare il limite settimanale.

Gli altri due campioni, prelevati in centro a Marghera e a sud di Oriago, hanno invece valori nei limiti fissati dal regolamento europeo 2023/915, pur molto al di sopra delle soglie cautelative indicate nella raccomandazione europea 2013/711. Ed è significativa anche la presenza di Pfas, anche se pure in questo caso con valori entro i limiti.

«Viviamo in una situazione ambientale gravissima, causata da livelli di smog da record, veleni disseminati in aria, nelle acque e nel suolo, a causa di decenni di industrializzazione e cementificazioni dissennati» la valutazione della pediatra Vitalia Murgia, «Il VI rapporto Sentieri, dell’Istituto Superiore di Sanità, afferma che nella nostra zona ci si ammala e si muore di più rispetto alla media regionale, ora siamo al punto che non possiamo più mangiare i prodotti della nostra terra.

E chi parla di Venezia Capitale della sostenibilità in realtà pensa al nostro territorio come a una pattumiera dove smaltire le scorie di un sistema ormai al collasso».

Da qui, le richieste del coordinamento No inceneritore di Fusina, a partire dallo stop immediato al carbone nella centrale Enel Palladio, ai lavori per la seconda linea dell’inceneritore di Veritas e al progetto di inceneritore per fanghi proposto da Eni Rewind.

«L’area inquinata di Porto Marghera è estesa – ha detto Baldin, che già nel 2020 chiedeva alla Giunta regionale che venisse eseguita un’indagine di biomonitoraggio sulla popolazione potenzialmente interessata dal nuovo impianto Veritas di Fusina, «Contrariamente alle indicazioni che provengono anche dall’Unione Europea, noi continuiamo a incenerire rifiuti, causando danni alla salute, in particolare a quella dei bambini».

«È nostra responsabilità portare all’attenzione della Regione questi elementi» dice Ostanel, «È il momento di fare una valutazione oggettiva dei nuovi e dei vecchi impianti, fermando qualsiasi valutazione relativa a impianti che possano aumentare il carico di esposizione sanitaria, e di interloquire con gli enti di ricerca per avviare nuove indagini finalizzate alla prevenzione».