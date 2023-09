Festival delle Idee, anteprima a Venezia con R. J. Palacio e l’inedito “La gentilezza e la memoria”

La scrittrice bestseller R. J. Palacio apre in anteprima, domenica 17 settembre (ore 18) all’Auditorium S. Margherita a Venezia, la quinta edizione del Festival delle Idee, quest’anno sul tema Elogio dell’incertezza.

Chi è

Autrice statunitense di origini colombiane, conosciuta in tutto il mondo per il successo planetario di Wonder, Palacio presenta al pubblico del festival “La gentilezza e la memoria”, un racconto inedito attraverso la sua carriera di autrice, un’occasione per confrontarsi su temi quali l'amore che molto può e l'empatia che tutto salva.

Dialoga con lei Mauretta Capuano, giornalista Ansa.

L’ingresso all’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.festivalidee.it

La gentilezza e la memoria

La gentilezza e la memoria sono le cifre espressive di R. J. Palacio: voce poliedrica, capace di cambiare registro ad ogni prova per misurarsi in modo onesto e autentico con il mondo dei bambini e dei ragazzi, Palacio è sempre in continuo movimento e alla ricerca di risposte.

Dalla graphic novel “Mai più, per non dimenticare”, alla novelization “White Bird”, alla serie di Wonder fino ad arrivare all’ultimo romanzo, Pony, la scrittrice tratta temi delicati e di attualità con grande forza emotiva, delicatezza e ironia, rifuggendo dai luoghi comuni.

Il festival

Alla sua quinta edizione, il Festival delle Idee torna a mettere al centro del suo percorso le idee e la parola attraverso il tema “Elogio dell’incertezza”, per approfondire un sentimento, l’incertezza, liberato dalla sua accezione negativa ed elevato a forza rigeneratrice positiva capace di spingerci alla ricerca di nuove soluzioni, e aiutarci a non temere il cambiamento, aprendoci al mondo.

Del resto, facendo proprie le parole del grande filosofo francese Edgar Morin, si può dire che “la vita è una navigazione in un oceano di incertezze attraverso isole di certezze. Anche se celata o rimossa, l'incertezza accompagna la grande avventura dell'umanità, ogni storia nazionale, ogni vita individuale”.

Gli ospiti e i luoghi

Quasi 40 gli ospiti, tra cui Umberto Galimberti, Alessandro D’Avenia, Amitav Ghosh, Paolo Borzacchiello con Paolo Stella, Tony Wheeler con Beppe Severgnini, Pegah Moshir Pour, Morgan, Vincenzo Schettini, Mario Calabresi, Maura Gancitano, Marco Bianchi, Don Antonio Spadaro, Amara, Vito Mancuso, Giovanni Caccamo, Sonia Bergamasco, Stefania Parmeggiani, Matteo Saudino.

Incontri ed eventi si svolgeranno tra teatri (Sale Apollinee del Gran Teatro la Fenice, Teatro Malibran, Teatro Toniolo), università (Aula Magna Tolentini - IUAV e Auditorium S. Margherita - Ca' Foscari), centri culturali (Candiani a Mestre), poli museali (M9); e ancora il Padiglione Rama dell’Ospedale All’Angelo, la Scuola Grande di San Marco, l’Accademia di Belle Arti a Venezia; Forte Marghera e il Centro Culturale Candiani per le giornate di workshop, una delle novità di questa edizione.