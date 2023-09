Violenza sessuale, cadono le accuse all’attore Gabriel Guevara arrestato a Venezia

Il giovane attore spagnolo Gabriel Guevara è libero.

La Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato nullo il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie francesi, che accusavano di violenza sessuale la star 22enne da 6 milioni e mezzo di follower.

I giudici non solo hanno negato l’estradizione in Francia, ma hanno anche accolto nel merito l’istanza presentata dagli avvocati difensori Gianmarco Bondi e Nicoletta Capri: mandato annullato perché l’uomo è già stato indagato e prosciolto per questa vicenda in Spagna ( si tratta di fatti del 2015, quando era minorenne) e non può essere giudicato nuovamente per la stessa accusa.

Così, venerdì, Gabriel Guevara è tornato libero, pronto a prendere l’aereo e volare a Madrid, a casa.

Era stato arrestato a Venezia, il 2 settembre: giusto il tempo di postare su Instagram la foto in motoscafo verso il Lido di Venezia - dove era stato invitato per ricevere un premio per una delle tante iniziative collaterali alla Mostra del Cinema (il Filming Italy Best Movie Award come “miglior attore della nuova generazione” per il film “È colpa mia”) atteso da una piccola folla di fan - che il suo nome era emerso dalla banca dati dell’Interpol, con la richiesta di estradizione.

Due notti in cella, poi la Corte di Appello gli aveva ordinato di non lasciare Venezia. Ora la decisione finale: mandato annullato, accuse cadute. È libero.

L’attore con milioni di follower ha debuttato nell'adattamento spagnolo della serie nordica "Skam", diventando poi famoso con il ruolo da protagonista in "My Fault" di Amazon, titolo in spagnolo "Culpa Mia", e nei sequel,