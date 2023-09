Auto tampona camion sul Passante: un ferito gravissimo

Poco dopo le 5 di questa mattina, venerdì 15 settembre, un incidente ha coinvolto sul Passante di Mestre un’auto e un autoarticolato: un ferito è stato soccorso in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto in carreggiata ovest (direzione Milano) al chilometro 381+700, nel territorio di Spinea.

La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, intervenuta sul posto per i rilievi di legge: l’auto, con targa slovacca e due persone a bordo, ha urtato violentemente il retrotreno del mezzo pesante, carambolando poi in carreggiata. Il passeggero della vettura, un uomo, è stato soccorso in condizioni gravissime, preso in carico con codice rosso dai sanitari del 118 per il trasporto in ospedale. Praticamente illeso il conducente dell’auto, come pure l’autista del mezzo pesante tamponato.

Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti i Vigili del fuoco, il soccorso stradale e gli Ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre della concessionaria.

L’intervento di soccorso e ripristino della viabilità ha consentito di smaltire il traffico accumulato prima dell’ora di punta e alle 7 la situazione era già rientrata nella normalità.