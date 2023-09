I consigli culinari vegani della veneta Ilaria Busato volano nelle classifiche Amazon

Ha già raggiunto oltre 200 mila followers su Instagram e ora approda nelle librerie italiane Ilaria Busato con il libro “Veg no stress, ricette vegetali e veloci per tutta la famiglia”, edizioni Mondadori. Su Amazon è già tra i più venduti, così come nelle librerie, e sarà presentato alla Moderna di San Donà il 13 ottobre. 31 anni, sandonatese, da 10 anni vegana, è seguitissima nei canali social con la sua pagina “La Dispensa Vegana” . Si calcola che tra vegeteriani e vegani ci siano 10 mila persone nel Veneto orientale. Il 6 per cento della popolazione, tra vegani e vegetariani, di cui 2, 5 vegani. Numeri in crescita, grazie anche alla crescente informazione. Basti pensare che una spesa vegetale arriva a costare anche il 50% in meno rispetto a quella tradizionale. Ed è salutare, oltre che una cucina veloce.

Varie case editrici le hanno proposto di scrivere un libro. Laureata in economia, ha vissuto a Londra per due anni, dove ha iniziato ad avvicinarsi alla cucina vegetale. Tornata in Italia ha scelto di adottare uno stile di vita sano e più sostenibile.

Dopo la nascita di suo figlio Tommaso ha deciso di aprire i suoi canali social “La dispensa vegana” dove propone ricette vegetali semplici e veloci per tutta la famiglia. «È comunque un libro pensato per le famiglie», spiega Ilaria, «e per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli, ma vuole mangiare bene e più vegetale in poco tempo. All’interno ci sono gli approfondimenti della dottoressa Luciana Baroni, massima esperta di alimentazione vegetale in Italia. Nel nostro territorio abbiamo prodotti eccezionali, penso alla zucca, i legumi locali, asparagi, cavolo nero. A tutti dico: “Provate”, anche per sfatare i miti su una cucina povera di proteine e che non dà energia. Da quando ho iniziato a mangiare vegetale mi sento più forte e piena di energia, perché non mangio solo verdura, ma anche legumi, cereali, frutta secca e tanto altro. È un mondo tutto da scoprire», conclude, «che non deve spaventare perché è molto più semplice di quanto si pensi».