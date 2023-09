Unesco, a Riad si decide il destino di Venezia: ecco la posta in palio

Un inizio di settembre piuttosto caldo per Venezia. E no, la temperatura di questi giorni non c’entra. Mentre l’eco della polemica ancora rimbomba tra le mura di Ca’Farsetti dopo il movimentato (eufemismo) consiglio comunale di martedì con il caos tra sindaco e opposizione che ha preceduto l’approvazione del contributo d’accesso, ora l’attenzione si sposta sull’Arabia Saudita. A Riad, nello specifico, dove tra oggi e domani si vota sull’inserimento o meno di Venezia nella black list, l’elenco dei siti dichiarati in pericolo, dove ci sono città come Aleppo e Damasco. La delegazione veneziana – composta dal vicesindaco Andrea Tomaello, dall’assessore Massimiliano De Martin e dal capo di gabinetto Morris Ceron – attende con impazienza la seduta che affronterà il dossier Venezia. I tempi delle sedute-fiume dell’Unesco sono imprevedibili e da quanto filtra a Riad, ogni giorno può essere quello buono. Separate da 5 mila km, il filo rosso tra Venezia e Riad è il turismo di massa e la gestione dei flussi in città. Ecco perché mai come in questo momento l’approvazione del contributo d’accesso in via sperimentale da parte del consiglio comunale è decisiva: la partita, insomma, si gioca ora. E in ballo c’è l’immagine di Venezia.

LETTERA DEI 4 MILA

Lo sanno bene i 4 mila cittadini che hanno firmato una petizione e l’hanno inviata alla presidente dell’Unesco, Audrey Azoulay ed ai 21 membri del Comitato del Patrimonio mondiale. Nel documento si sottolinea che «la Venezia che tanti viaggiatori, libri e film hanno raccontato e fatto amare al mondo intero sta scomparendo»: «La città oggi investita sempre più da masse di turisti che ne intasano le calli, i ponti, i mezzi pubblici mettendo a rischio la stessa incolumità delle persone. La qualità della vita viene intaccata e cresce il degrado, la piccola criminalità, la paura di girare di notte. E tutto questo generato da una macchina del turismo lanciata senza controllo».

SPERIMENTAZIONE E SOGLIA

Che servano argini al fenomeno, ormai è risaputo. Ed è su questo tasto che negli ultimi anni continua a battere la giunta Brugnaro. Ora, dopo anni di tira e molla, si è arrivati ad approvare una sperimentazione: 30 giornate nel 2024 a prenotazione obbligatoria, con il pagamento di 5 euro (tranne che per i veneti, che dovranno prenotarsi). Misura innovativa e rivoluzionaria, così viene spiegato dalla giunta. Per l’opposizione invece si tratta di una risposta insufficiente e poco chiara. A partire dalla soglia di carico della città? Per ora, nella fase di sperimentazione, non se ne parla. Il limite massimo di persone sopportabile dalla città, oltre il quale far pagare cifre ancora più alte ai visitatori per dissuaderli, entrerà in vigore solo a meccanismo già a regime. Già ma in base a quali criteri sarà formulata una soglia di carico? E poi quali saranno le 30 giornate in cui già dal prossimo anno i visitatori giornalieri – o almeno quelli non ricompresi nel vasto elenco di esenzioni – dovranno prenotarsi e pagare 5 euro? Al momento, non è dato sapersi. Sarà la giunta a stabilire questi aspetti con successivi regolamenti.

SMART CONTROL ROOM

Ed è qui che subentra un altro aspetto. Decisivo. E cioè: il ruolo della Smart Control Room, il cervellone del Tronchetto incaricato di monitorare i flussi (celle telefoniche e telecamere) e trasformarli in numeri concreti. Su questi dati dovrà basarsi la giunta per stabilire le famose 30 giornate su prenotazione e, in futuro, la soglia di carico della città. Sul punto, il Pd ha presentato una mozione (bocciata in consiglio) per chiedere la nomina di una commissione tecnico-scientifica per determinare i giorni di maggiore criticità e la soglia giornaliera di presenza nella massima trasparenza. Ma la richiesta è anche di una maggior trasparenza dei dati. Ecco perché i consiglieri dem chiedono un portale on-line per garantire l’accesso e lo scaricamento dei dati.