Il ticket di accesso salva Venezia dalla black list Unesco

Il contributo di accesso salva Venezia dalla black list. Giovedì pomeriggio a Riad 18 Paesi (esclusi Nigeria e Tailandia che non si sono pronunciati) si sono espressi a favore della città per mantenere Venezia come sito Patrimonio dell'Umanità.

In quasi tutti gli interventi è stato infatti citato il provvedimento sul contributo di accesso, appena votato in consiglio comunale, come prova di uno sforzo ulteriore per cercare di tutelare la città.

A partire dal Giappone che ha difeso la città a spada tratta, sostenendo che dopk le grandi navi fuori dal Bacino di San Marco e il Mose per proteggere la città dal cambiamento climatico, anche questa misura era la dimostrazione della volontà di impegnarsi.