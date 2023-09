«In Veneto presenze radicate di criminalità organizzata»: l’allarme del procuratore Cherchi

"Ormai in Veneto c'è una presenza radicata della criminalità organizzata che permea, da tempo, ogni settore imprenditoriale senza distinzione di settori merceologici". E' quanto riferito dal Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, alla Dda per il semestrale bilancio sulle attività di indagine e repressione delle mafie.

"Abbiamo elementi - ha aggiunto - per rilevare che soggetti riconducibili alla criminalità organizzata sono presenti praticamente ovunque, dall'edilizia allo smaltimento di rifiuti, alle attività imprenditoriali più complesse e organizzate. Su questo sicuramente gioca un ruolo determinante la scarsa attenzione culturale del problema dell'infiltrazione mafiosa negli ambienti socio-economici, che non significa necessariamente 'connivenza' ma che di fatto si tramuta sia in un inquinamento del vivere quotidiano sia nella mancata presa di coscienza reale della società civile e dei suoi organi rappresentativi".

Numerose le attività investigative e le operazioni di contrasto con arresti e condanne che mettono in luce come maggiore presenza quella della 'ndrangheta, che agisce ad ampio spettro su spaccio di droga, riciclaggio ed estorsioni. Elementi emersi dalle operazioni "Fiore Reciso", (2014-2018), "Terry", "Camaleonte", "Avvoltoio", "Hope", "Taurus" e "Isola Scaligera" nel 2020. Più recenti le operazioni "Valpolicella" e "At last".

Per Cherchi in Veneto sono presenti inoltre gruppi strutturati di matrice etnica o multietnica, in prevalenza, albanesi, nordafricani e nigeriani, romeni e bulgari, magrebini, cinesi, filippini, senegalesi e gambiani, attivi principalmente nel traffico e nello spaccio di droga.