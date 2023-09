“Attenzione ai gabbiani”, ecco i nuovi cartelli di avviso a Venezia

"Attenzione ai gabbiani". E' l'invito che da giovedì 14 settembre compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a Venezia, per mettere in allerta residenti e turisti sul rischio - sempre più frequente - di attacchi dall'alto da parte di questi uccelli, e chiedere di non abbandonare rifiuti, soprattutto cibo, a terra.

Un gabbiano cerca del cibo in un sacco della spazzatura

Raccomandazione che vale soprattutto per le comitive di vacanzieri stranieri che, nonostante le mille campagne per il rispetto del decoro della città, si fermano nelle calli o nei campielli a mangiare, lanciando magari il classico pezzettino di cibo ai gabbiani. Animali divenuti aggressivi e che ormai si nutrono da se', planando sugli ignari passanti e strappando loro i panini dalle mani.

Gli adesivi sui cestini sono una iniziativa decisa dal Comune e da Veritas, la municipalizzata della nettezza urbana. Hanno utili indicazioni (in italiano e in inglese) con le quali viene suggerito di non avvicinarsi ai gabbiani, e di non attirarli con il cibo.