In via Piave a Mestre arriva la flakka, la devastante droga dell’euforia

La flakka fa la sua comparsa sulla piazza dello spaccio mestrino di via Piave. Si tratta di una delle più devastanti sostanze stupefacenti sintetiche e stimolanti presenti sul mercato che negli Stati Uniti e in particolare in California è responsabile, in periodi, di decine di morti. In certi periodi delle vere stragi.

A sequestrarne pochi grammi, durante un controllo, sono stati gli agenti del commissariato di Mestre. Pochi cristalli provenienti dall’est Europa e non conosciuti dalla polizia veneziana che inizialmente non sapeva cosa fare con la persona a cui è stata trovata la sostanza. Una volta avuta la certezza che si trattava di droga il possessore è stato denunciato. Il sequestro è la cartina di tornasole di un tentativo di introdurre a Mestre questo genere di sostanza di cui le prime tracce compaiono già alcuni mesi fa. E questo stando a quanto hanno raccontato i tossicodipendenti a chi lavora in strada. Un tentativo che per il momento non ha avuto successo. Ma non è detto che non venga riproposta sul mercato più importante a Nordest per quanto concerne lo spaccio.

Non viene trattata dai gruppi di spacciatori nigeriani e tunisini, i principali sul mercato, ma rimane un affare della criminalità dell’est Europa. Questo perché la maggiore produzione di questa sostanza avviene nei paesi dell’Europa dell’est. Uno dei suoi vantaggi per chi la usa è che costa veramente poco e negli Stati Uniti per un periodo ha contrastato il primato alla cocaina tra chi usava sostanze stupefacenti stimolanti. Comunque non è mai stata una sostanza da strada. Infatti viene consumata soprattutto nei club.

Considerata più potente della metanfetamina, la flakka, o in spagnolo flaca, induce i consumatori all’abuso e ha effetti devastanti sul corpo. Tanto che in molti parlano della “droga degli zombie”. Gli effetti come allucinazioni e stati paranoidi sono infatti molto forti complice anche il fatto che, a causa della loro modalità di assunzione, fumata, inalata o assunta come cristalli crea difficoltà nel determinare la dose “giusta” e non un sovradosaggio.

La flakka, quando entra nel corpo stimola la produzione di dopamina in grandi quantità. La dopamina è un neurotrasmettitore che regola lo stimolo della ricompensa e del piacere, per questo la flakka induce un forte senso di euforia. Come la cocaina e l’anfetamina, la flakka ha diversi sintomi che si presentano immediatamente come euforia, accelerazione del battito cardiaco, allucinazioni, paranoia. Crea dipendenza anche perché l’effetto down è veloce e molto forto tanto da spingere l’assuntore a ricercarne ancora.

La sostanza è uno dei 127 composti inseriti in un gruppo comunemente indicato come “sali da bagno”, per lo stato fisico in cui si presenta al momento della vendita. Deriva da una foglia, chiamata Khat , una pianta che contiene un alcaloide che ha un’azione stimolante e che provoca eccitazione ed euforia, oltre a creare dipendenza. La pianta viene coltivata in Arabia e nell’Africa orientale e alcune persone masticano le foglie per avere lievi effetti stimolanti.