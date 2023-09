L’estate senza fine di Bibione: in settembre strutture occupate ancora al 90%

Ombrelloni ancora aperti e un tasso di occupazione del 90 per cento per hotel, camping e appartamenti.

Settembre sembra quasi un nuovo agosto a Bibione (Venezia) e - con il meteo a favore - punta a diventarlo davvero, almeno sotto il profilo delle presenze turistiche che potrebbero, a fine stagione, raggiungere i numeri eccezionali del 2022.

Moltissimi, infatti, i turisti italiani e del nord Europa che in queste settimane hanno voluto assicurarsi l'ultimo bagno di sole sul litorale veneto, dove gli arrivi proseguono a pieno ritmo (e anche senza prenotazioni) con grande soddisfazione degli operatori.

«Questa stagione sta riservando risultati molto positivi ed è ancora ben lontana dal potersi considerare conclusa - spiega Andrea Anese, presidente del consorzio turistico Bibione Live -. Settembre rappresenta ormai un mese cardine della nostra offerta turistica, in particolare quella legata alla vacanza attiva, sempre più ricercata e apprezzata dagli ospiti.

In queste settimane il bel tempo ha contribuito a mantenere elevato il numero delle presenze, ma il vero picco è atteso per i prossimi fine settimana che, da tradizione, vedono Bibione protagonista di eventi sportivi di respiro internazionale, alcuni dei quali nati proprio su questa spiaggia».

Per favorire l'afflusso di turisti a settembre sono infatti in programma cinque eventi promozionali in due weekend con decine di migliaia di presenze specifiche attese.