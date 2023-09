Festival della Politica a Mestre, tempo di bilancio: 20 mila visitatori e oltre un milione di visualizzazioni social

Bilancio conclusivo di oltre ventimila visitatori accorsi ai quaranta appuntamenti del 12esimo Festival della Politica di Mestre, promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani. Il programma scientifico, curato da Alessandro Aresu e Chiara Albanese, ha coinvolto quasi novanta relatori tra rappresentanti delle istituzioni, personalità della ricerca, politologi, filosofi, scrittori, economisti, grandi firme del giornalismo e inviati di guerra.

Quaranta gli eventi, con oltre un milione di visualizzazioni dei contenuti social, con quasi 80mila interazioni; 40mila visualizzazioni del sito festivalpolitica.it, otto dirette Facebook, 35 video in via di pubblicazione su YouTube, tre episodi già pubblicati del nuovo podcast del Festival della Politica, con già duemila ascolti.

Per Nicola Pellicani, direttore del Festival, "è la conferma che l'interesse dei cittadini verso i grandi temi della politica non è mai venuto meno. Da 12 anni il Festival della Politica dimostra che una discussione politica seria, lontana dalle polemiche di giornata e volta all'analisi approfondita dei problemi, risponde a un bisogno molto diffuso e sentito e produce una risposta immediata in termini di interesse e partecipazione. La disaffezione non riguarda la politica in sé, ma una comunicazione politica eccessivamente focalizzata sulla ricerca del consenso immediato, impoverita e condotta a colpi di post, tweet e comunicati stampa", conclude.