A Venezia più posti letto per turisti che residenti: il sorpasso ora diventa realtà

A settembre il numero dei posti letto per i turisti supera quello degli abitanti di Venezia.

E senza tener conto degli affittacamere e dei B&B abusivi. Il confronto avviene sotto quota 50mila e cioè: 49.693 a 49.304. Il sorpasso è raccontato dalle associazioni Ocio e Venessia.com che da anni si occupano del problema abitativo e dello spopolamento della città. Il dato è ricavato sulla base dei numeri dell’anagrafe del Comune di Venezia e sviluppati in gran parte da Alice Corona, componente dell’Associazione Ocio ed esperta di big data.

Ieri mattina, sabato 9 settembre, le due associazioni hanno reso noto il loro lavoro in campo Santa Margherita davanti alla libreria Marco Polo Usata che ospita, in vetrina, uno dei due contatori sui quali quotidianamente si può leggere l’aggiornamento del numero dei posti letto turistici, mentre nel secondo alla farmacia Morelli quello dei residenti. I rappresentanti di Ocio e Venessia.com, hanno sottolineato come da aprile a oggi il contatore dei posti letto ha registrato un più 1.097 e quello dei residenti un meno 61. Dal 1997 al 2022 il centro storico con Murano e Burano ha perso in media 2,4 residenti al giorno a fronte di una crescita di 4,8 posti letto.

L’esodo da Venezia è iniziato nel lontano 1951 e non si è mai più fermato. Anzi è aumentato in maniera esponenziale lasciando spazio a un dilagare senza fine dei posti letto.

Maria Fiano dell’associazione Ocio, spiega: «Ci sono sestieri come Santa Croce dove questo sorpasso è già avvenuto da tempo. Grazie alla geolocalizzazione dello stesso Comune si nota come in determinati punti della città le case ospitano solo posti letto e nessun residente. In altri posti a fronte di una decina di posti letto risultano solo due residenti.

Il 44 per cento dei posti letto per turisti sono ospitati in strutture che non sono alberghi», ribadisce Maria Fiano. «Noi calcoliamo i residenti, sempre in calo dal 2008, mentre Ocio segue l’andamento turistico e incrociando i dati emerge oggi che da qualche giorno c’è stato il sorpasso – ha spiegato durante la conferenza stampa Matteo Secchi, fondatore di Venessia.com e protagonista negli anni con la sua associazione di clamorose proteste per denunciare l’esodo –. Praticamente il rapporto è alla pari, residenti-turisti, se non addirittura peggiore per gli abitanti della città. La città non è più nostra, siamo una minoranza, noi continuiamo a calare e i posti letto aumentano. Tra qualche anno avremo un rapporto sproporzionato in modo tale che Venezia sarà un albergo diffuso senza abitanti. Continuo a dire le stesse cose da anni, quasi mi vergogno.

La monocultura turistica è pervasiva e infatti, oltre a riempire i vuoti, contribuisce ad aggravare l’esodo degli abitanti tanto che la città storica perde mediamente 2, 23 abitanti al giorno, mentre l’intero estuario ne perde quasi tre, che la politica, locale e nazionale, non è stata in grado o non ha voluto salvaguardare. E questo da decenni.

Tutelare la residenzialità dei cittadini significa tutelare Venezia, perché una città senza i suoi abitanti diventa altra cosa.

La linea è tracciata e, continuando a percorrerla di questo passo senza alcun intervento che possa invertire la tendenza, ben presto Venezia diventerà una non-città». Claudio Moretti, uno dei titolari della libreria Marco Polo Usata che ospita uno dei due contatori ha sottolineato: «In una città normale questi contatori dovrebbero essere a Ca’ Farsetti e non in una libreria o in una farmacia. Una libreria e due associazioni evidenziano un grave problema come il rapporto turisti e abitanti, mentre sindaco e autorità dove sono? Questa situazione deve essere affrontata da loro, dal Prefetto altro che da noi». Remi Wacogne di Ocio ha spiegato quali sono i punti, secondo le due associazioni, fondamentali per invertire la rotta: «Bisogna affrontare il fattore casa per combattere lo spopolamento. Questo vuol dire regolamentare gli affitti brevi, lavorare sulla casa pubblica e implementare la politica del social housing».