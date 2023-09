Storico sorpasso: a Venezia più posti letto per turisti che residenti

Storico sorpasso: a settembre 2023 a Venezia il numero dei posti letto per turisti batte quello dei residenti: 49.693 a 49.304. Ne danno notizia le associazioni “Ocio” e “Venessia.com” sulla base dei dati dell’anagrafe del Comune di Venezia, come rappresentati fra l’altro plasticamente da due contatori, posti sulla vetrina della libreria Marco Polo Usata in Campo Santa Margherita (quello dell’offerta ricettiva) e nella vetrina della farmacia Morelli.

Da aprile a oggi, in soli 5 mesi, il contatore dei posti letto ha registrato un +1.097, quello dei residenti un -61. I dati storici ci raccontano come, dal 1997 al 2022, la municipalità di Venezia, Murano, Burano ha perso in media 2,4 residenti al giorno, mentre ha acquisito 4,8 posti letto al giorno.

"Per quanto si tratti di un sorpasso già avvenuto da tempo in alcuni sestieri – affermano le due associazioni -, è importante sottolineare, specialmente a pochi giorni dalla 45esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO - durante la quale si discuterà dell'inserimento di Venezia e la sua laguna tra i siti Patrimonio Mondiale in Pericolo - come la continua apertura di nuovi alberghi e la mancata regolamentazione delle locazioni brevi turistiche abbiano progressivamente trasformato la Città d'acqua storica in un centro storico turistico”.

“La monocoltura turistica è pervasiva e infatti, oltre a riempire i vuoti, contribuisce ad aggravare l'esodo degli abitanti (la Città Storica perde mediamente 2,23 abitanti al giorno, mentre l'intero estuario ne perde quasi 3), abitanti che la politica - locale e nazionale - non è stata in grado o non ha voluto salvaguardare. Tutelare la residenzialità dei cittadini significa tutelare la Città, perché una città senza i suoi abitanti diventa altra cosa: un museo a cielo aperto, un parco a tema. La linea è tracciata e, continuando a percorrerla di questo passo senza alcun intervento che possa invertire la tendenza, ben presto Venezia diventerà una non-città”.