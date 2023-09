Maniero, Vandelli e il Veneto a mano armata su Sky

Una fiction nella tradizione recente di Sky Original per raccontare nella maniera più lucida possibile e senza preconcetti uno dei periodi storici bui più recenti della vita del Veneto, quello dei processi alla Mala del Brenta. È stata presentata venerdì 8 settembre nella sala della Regione Veneto la nuova docuserie Sky Original “Fuorilegge – Veneto a mano armata” , disponibile in streaming da gennaio. Realizzata dalla casa di produzione Padova Stories di Alessandro Pittoni, scritta da Sebastiano Facco e Marta Pasqualini per la regia dello stesso Sebastiano Facco, la docuserie in tre puntate si muove tra gli Anni di Piombo e i movimenti segreti della criminalità organizzata degli anni ’90, sullo sfondo di un Veneto che, in particolare con Padova, purtroppo è stato il cuore pulsante di tali avvenimenti tanto da venir definita nelle cronache dell’epoca “la polveriera del Nord-Est”.

Il punto di vista, decisamente inedito e particolare, è quello di Enrico Vandelli, avvocato nel “processo 7 aprile” e poi di Felice Maniero fino all’accusa di complicità nella sua fuga dal carcere.

«Crediamo» ha spiegato la scelta della docufiction Dino Vannini, produttore della serie per Sky «che riuscire a raccontare le grandi storie attraverso il punto di vista dei protagonisti sia la leva giusta per coinvolgere emotivamente il pubblico, soprattutto quando sono legate a un territorio specifico, come il Veneto in questo caso. A ciò si aggiunge un mix di ingredienti avvincenti: le lotte sociali, un avvocato fuori dagli schemi, la mala del Brenta che sono parti importanti della storia. Sky tenderà sempre di più a rappresentare storie del recente passato che hanno forti ripercussioni nel presente».

«Abbiamo scelto una rappresentazione storica ma vista attraverso un punto di vista inedito e originale» aggiunge lo sceneggiatore e regista Sebastiano Facco. «La docuserie segue la vicenda dell’avvocato Enrico Vandelli e attraverso il suo punto di vista esplora i conflitti tra imputati e magistrati coinvolti nei due processi che hanno cambiato la storia del nostro territorio».