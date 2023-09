Terremoto: “Dovevo essere a Marrakech, volo annullato all’ultimo”. Il gastronomo Nonis racconta

L’Africa ancora nel destino di Fabrizio Nonis, il noto gastronomo di fama nazionale, di Cinto Caomaggiore, volto noto della tv soprattutto sulle reti Mediaset o specializzate in cucina. È stato anche insegnante di cucina nei corsi della Fiera di Pordenone. La sera di venerdì avrebbe dovuto atterrare a Marrakech, sbarcando qualche ora prima della scossa di terremoto che ha seminato distruzione e morte. Ma il destino è stato dalla sua parte, come Aldo Moro che non è salito sull’Italicus all’ultimo secondo o come il camionista che sul ponte Morandi è rimasto fermo a pochi metri dal precipizio.

A poco tempo dalla partenza, il suo volo per Marrakech è stato annullato. Una classica slinding door. “È andata proprio così. Regolarmente vado spesso a Marrakesh da anni per motivi di lavoro e per avere intessuti solidi rapporti. Mi piange il cuore. Non mi stanno giungendo notizie positive - ha commentato - sono estremamente addolorato per quanto accaduto”.

L’Africa nel destino, dunque, ma c’era stata una prima puntata. Infatti proprio vivendo a Marrakech per un periodo Nonis era diventato amico di Luca Attanasio, quando questi era console. Il diplomatico volle Nonis come suo testimone di nozze prima della sua partenza per la Repubblica Democratica del Congo dove, come ambasciatore, cadde in una feroce imboscata nel febbraio 2021.