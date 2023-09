Finito il fermo pesca in Veneto. Da oggi pescherecci in mare e pesce fresco a tavola

Torna il pesce fresco a tavola in Veneto con la fine del fermo pesca in Adriatico nel tratto di costa da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. Fine del blocco che era scattato il 29 luglio scorso interessando le marinerie delle regioni del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Puglia. Restano, invece, fermi in porto i pescherecci nella fascia di costa da San Benedetto e Termoli e da Brindisi a Reggio Calabria.

Via libera dunque - sottolinea la Coldiretti - lungo la costa adriatica a fritture e grigliate a "chilometri zero" realizzate con il pescato locale e meno rischi di ritrovarsi nel piatto, soprattutto al ristorante, prodotto congelato o straniero della stessa specie del nazionale se non addirittura esotico e spacciato per nostrano.

Il consiglio è comunque quello di verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare reale trasparenza occorrerebbe arrivare all'etichettatura obbligatoria dell'origine anche al ristorante.

Il fermo cade quest'anno in un momento difficile - denuncia Coldiretti Impresapesca - con la spada di Damocle delle nuove linee di indirizzo della Commissione Ue che pende sui pescherecci italiani per preservare il mare dallo spopolamento delle specie ittiche.

I particolare l’Unione vuole vietare il sistema di pesca a strascico sui fondali, uno dei più dirompenti e distruttivi per il fragile equilibrio dei nostri mari.

Ma le nuove linee prevedono anche la restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% di quelle attuali, per permettere il ripopolamento prima che sia troppo tardi.

Resta però il problema del fermo pesca che, secondo l’opinione di parte di Coldiretti Impresapesca, con questo assetto non in tutti gli areali risponde ancora alle esigenze delle aziende nè a quelle di sostenibilità delle principali specie target della pesca nazionale, tanto che lo stato di alcune risorse che il fermo vorrebbe tutelare, in una delicata fase di vita, nei 38 anni di fermo pesca non è gran che migliorato nonostante gli sforzi e le restrizioni messe in atto dalla flotta nazionale che ha visto una contrazione perdendo circa il 33% delle unità da pesca e 18000 posti di lavoro.