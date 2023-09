Strage di Santo Stefano di Cadore, la famiglia distrutta: «La colpa è della velocità, inutili i rimorsi di Angelika»

«Alla base della strage c’è l’eccessiva velocità e qui l’automobilista che l’ha causata non può sottrarsi alle sue enormi responsabilità». I familiari delle vittime della tragedia di Santo Stefano di Cadore sono quasi indignati dal tentativo di Angelika Hutter, l’automobilista tedesca che ha causato l’incidente, di chiamare in causa un guasto dell’auto, e dal suo “tardivo” pentimento.

«L’eccessiva velocità, determinante per le conseguenze terribili della tragedia, non dipende da “fattori terzi”, è inaccettabile addurre come alibi un guasto, e l’iniziale “disinteresse” pesa come un macigno: troppo facile provare rimorso adesso», spiegano, attraverso i loro legali, le famiglie dei tre morti.

Finora i familiari del piccolo Mattia Antoniello, del papà Marco e della nonna materna Maria Grazia Zuin, le vittime della strage di Santo Stefano di Cadore, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo un profilo molto basso, sia per il dolore immenso che provano e che ogni giorno diventa più forte, sia per il rispetto e la fiducia nel lavoro della magistratura.

Per loro, però, è stato troppo apprendere che Angelika Hutter, l’automobilista tedesca di 33 anni che guidava l’Audi A3 che il 6 luglio scorso ha falciato i tre innocenti che camminavano tranquillamente sul marciapiede, dal carcere della Giudecca sostiene che sarebbe stato un guasto meccanico della sua vettura la causa dell’incidente.

Papà Marco Antoniello, il piccolo Mattia Antoniello e la nonna materna Maria Grazia Zuin

«Sarà la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Belluno ad accertare la fondatezza di questa circostanza», premettono Elena Potente, che in un solo colpo ha perduto il figlioletto, il compagno e la mamma, e Rocco Antoniello, il fratello di Marco, alludendo alla perizia (senza contraddittorio tra le parti) affidata dal Pubblico ministero della Procura di Belluno, Simone Marcon, titolare del procedimento penale per triplice omicidio stradale a carico della 33enne, all’ingegner Andrea Calzavara per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro e di cui attendono con ansia le conclusioni i familiari delle vittime che si sono affidati a Studio3A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha indicato quale consulente tecnico di parte l’ingegner Mario Piacenti e come legale l’avvocato Alberto Berardi di Padova.

«Ma anche ammesso che la macchina abbia avuto un qualche problema tecnico, non c’è il minimo dubbio che la causa principale della tragedia e delle sue proporzioni sia la velocità tenuta dalla Hutter, che andava quasi al doppio del limite vigente in quel tratto di strada, di 50 chilometri all’ora, com’è stato già ampiamente comprovato, e qui la responsabilità è tutta, solo e indiscutibilmente della conducente», proseguono Elena Potente e Rocco Antoniello che si dicono «perplessi», se non «offesi», in merito ai presunti sentimenti di pentimento e rimorso che oggi Hutter afferma di provare in carcere