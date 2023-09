Sciopero, decine di voli cancellati all’aeroporto di Venezia

Disagi per chi ha deciso di volare oggi, venerdì 8 settembre, a Venezia, sulla scorta dello sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale e indotto che coinvolge tutto il personale di terra e che sta portando alla cancellazione di diversi voli. All'aeroporto Marco Polo di Venezia, questi, per ora, i numeri delle cancellazioni.

Su 134 voli in partenza previsti, 36 cancellati.

Su 137 in arrivo, 29 cancellati.

Nel frattempo è anche in corso il corteo di protesta dei lavoratori aeroportuali aderenti al sindacato Flai, impiegati check in dei banchi imbarchi, handlers, assistenti ai park, molti dei quali stagionali, che attendono il rinnovo del contratto da otto anni.

Sono una trentina, ma hanno bloccato con il corteo le rotonde d'entrata dello scalo, causando cose all'interno del sedime, che sono state però smaltito. Vuvuzelas è fischietti di sono anche presi parecchi insulti degli automobilisti che non volevano sforare la ZTC dei 7 minuti.