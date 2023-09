Chef Borghese: «Sì al ticket a Venezia nei giorni di bollino nero. Serve per salvare la città»

«Una scelta virtuosa». Non ha dubbi lo chef Alessandro Borghese nel definire la decisione della Giunta comunale di applicare il contributo di accesso alla città lagunare. «Se l’obiettivo è quello di disincentivare il turismo giornaliero, contrastando di fatto l’intasamento nelle giornate da bollino nero, siamo in linea con l’obiettivo di salvaguardia di Venezia».

Un tema che si trascina anche qualche difficoltà, soprattutto per i principi che riguardano esclusioni, esenzioni, controlli e sanzioni, e su cui Venezia dovrà fare i conti già dalla prossima primavera.

Ma il noto chef non si sottrae a un commento sull’ultima delibera approvata, che riguarda appunto il ticket di ingresso. «A prescindere dalle iniziali difficoltà che avrà questo complesso meccanismo, e non entro in merito perché non mi occupo di politica, mi approccio con grande sensibilità e credo che questo incentiverà anche una campagna di comunicazione ben chiara e definita: “non è consigliabile la visita in queste giornate. Scegli un altro giorno”. D’altronde la mia mission è distribuire felicità e gioia a chi viene a trovarci, e questo sarà di grande contributo». Un metodo, quindi, che consentirà di raccontare al mondo che, in alcune giornate, quelle più affollate, bisognerà scegliere di tutelare Venezia, città del «lusso e semplicità», come definisce anche i suoi locali.

Lo chef ha infatti costruito un vero e proprio impero gastronomico (e non solo) sotto l’insegna: “Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità”, perché cucinare, secondo lui, è un vero e proprio «atto di amore e di altruismo».

E la sua idea di tutelare Venezia? «Mi rivolgo a tutti gli imprenditori: investite a Venezia. Nel mio caso, penso di aver dato il mio contributo proprio in occasione del Covid, quando nessuno avrebbe mai pensato di investire. Ho aperto a Venezia a giugno 2022 e ho cercato di portare tutta l’eccellenza enogastronomica italiana accogliendo e riproponendo i piatti tipici della cucina veneziana».

E poi aggiunge: «Un altro esempio della mia idea di salvaguardia di Venezia? Sono appena rientrato dagli Stati Uniti dove ho rappresentato la cucina italiana per spingere sull’obiettivo Unesco. Candidiamo la cucina italiana a patrimonio dell’umanità. Perché non bisogna pensare solo a noi stessi, bisogna farlo per i nostri figli e le generazioni a venire».