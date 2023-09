Per i suoi 100 anni Attilio si regala il granchio blu

Il segreto della giovinezza? «Vivere sereni senza strafare, allevare canarini, bere acqua e lasciar perdere il vino. Ascoltare musica, cantare. E perché no, anche mangiare il granchio blu».

Attilio Maguolo, per tutti Toni, cento anni ieri, il 7 settembre, è una forza della natura. Perfettamente sano, cammina aiutandosi con il bastone solo se deve percorrere molta strada, sorride a tutti, non manca mai una festa del 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, invitato speciale della municipalità di Favaro.

Nato a Zelarino, veneziano doc, come si definisce per aver lavorato in isola, abita da solo, cura il campo e gli alberi da frutto, si fa da mangiare e scherza con le nipoti.

Per i suoi primi 100 anni vissuti tutti d’un fiato, ha festeggiato con i parenti in trattoria da Piero, a Favaro, e il titolare Piero Trabuio, che di anni ne compiva 40 in meno, gli ha fatto preparare dalla madre Teresa Scattolin di 88, gli gnocchetti al granchio blu fatti a mano, oramai diventati la specialità della casa.

Toni racconta del giorno in cui ricevette la temuta cartolina e poco dopo prese il treno che doveva fermarsi a Mestre ma proseguì invece per Trieste, alla visita militare, senza nemmeno poter salutare la famiglia. Ex combattente, soldato di fanteria fu destinato al valico di Postumia, guardia armata di frontiera, ricorda la guerra come fosse ieri. «È un periodo che rimane scolpito nella mia testa», dice, «ho passato gli anni migliori della mia vita sotto le armi, e adesso, che sono ancora sano, me li riprendo tutti indietro. Nel cuore suo figlio venuto a mancare a 21 anni, e la moglie».

Durante la seconda guerra mondiale fu prigioniero nella ex Jugoslavia. Una volta a casa, di nuovo nelle mani dei tedeschi, gli fecero scegliere: andare a lavorare nei campi di concentramento in Germania, oppure diventare operaio per la Todt, l’ente di costruzioni che realizzava opere difensive per le armate tedesche (costruì bunker e fosse anti-carro). Se avesse scelto i campi, forse non avrebbe festeggiato i 100 anni.

Nel’46 votò a favore delle Repubblica. «Quando mi chiedono come sia arrivato a 100 anni», dice sorseggiando una birra, «spiego che ho fatto il gondoliere (ride a crepa pelle ndr), in verità andavo a lavorare in barca a Burano, in una fabbrica del vetro». Come passa il tempo? «Passeggio, mi faccio da mangiare, allevo e sfamo i canarini e mi guardo la mia campagna, tutto intorno alla casa. Ho l’uva e le giuggiole, leggo qualche libro e ascolto la musica».

Nel menù del pranzo dei 100 anni, tra le varie portate, c’era anche il granchio blu. Buono? «Molto, proprio buono». Attilio non beve vino, solo birra o acqua, e quando attacca la musica in casa, talvolta balla da solo. «Ho perso un figlio a 21 anni», racconta, «e ce l’ho nel cuore, come il mio amore, Maria». Cucina il minestrone e prepara il baccalà. «Niente vino per me, bisogna bere molto acqua, che fa bene». Si tira su i pantaloni al ginocchio per far vedere che le sue gambe sono perfette. «Guardate che belle» dice.

Con lui ieri c’erano i due (dei sei) fratelli vivi, e i suoi due figli. Ma anche i pronipoti, con i quali si diverte moltissimo. «Attilio», dice il presidente Marco Bellato, «è sempre sorridente, un inguaribile ottimista, nonostante le dure prove cui la vita lo ha messo davanti. Siamo fieri e orgogliosi di avere un amico e un concittadino come lui»