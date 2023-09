Alessandro Borghese: "Ticket d'ingresso a Venezia, giusta sperimentazione"

Presente in questi giorni a Venezia, durante la Mostra del cinema, essendo il patron del ristorante del casinò a Ca' Vendramin Calergi, anche lo chef Alessandro Borghese non si è voluto sottrarre a un parere sull'introduzione del ticket di ingresso a Venezia, varato dalla giuna comunale: "Mi pare una giusta sperimentazione per tutelare questa città meravigliosa". Borghese parla anche del suo amore per Venezia e dell'idea di introdurre un "marchio" della cucina veneta e regionale italiana (video Marta Buso/Interpress)

04:11