C’è la Glass Week. Tutta la meraviglia del vetro per una settimana a Venezia

Si chiama #TheArtofFire, la settima edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale nato nel 2017 per celebrare, supportare e promuovere l’arte del vetro, che si tiene a Venezia, Murano e Mestre dal 9 al 17 settembre.

Più di 250 gli eventi proposti da oltre 200 realtà partecipanti, selezionate dal Comitato scientifico della manifestazione, presieduto dalla storica del vetro Rosa Barovier Mentasti.

Tra gli eventi in programma nel corso della settimana, dedicata simbolicamente quest’anno al fuoco che arde nelle fornaci, ci sono mostre, visite guidate, laboratori, fornaci aperte, convegni, premiazioni, attività didattiche, gare podistiche tra le fornaci e spettacoli, per la maggior parte a ingresso gratuito, distribuiti in tutta la città, proposti da fondazioni, gallerie d’arte, istituzioni museali, enti culturali, università, ma anche artisti, vetrerie, fornaci, aziende e associazioni di categoria. Moltissimi sono anche quest’anno gli artisti e designer internazionali che prendono parte al festival, arrivando da tutto il mondo.

Torna, dopo il successo di una prima edizione pilota nel 2020, The Floating Furnace, la fornace galleggiante che porta la lavorazione del vetro fuori dalle fornaci.

I maestri vetrai si esibiranno per quattro serate, dal 9 al 12 settembre, dalle 18 alle 20, su un’imbarcazione attrezzata attraccata sullo stazio del Campo dell’Erbaria a Rialto, affacciata sul Canal Grande e visibile gratuitamente da tutti coloro che sostano in Campo all’orario dell’aperitivo.

Anche quest’anno i centri nevralgici della manifestazione saranno The Venice Glass Week HUB e The Venice Glass Week HUB Under35, ospitate entrambe in Campo Santo Stefano all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nella sede di Palazzo Loredan.

The Venice Glass Week HUB propone al pubblico una selezione di opere di 20 artisti nazionali e internazionali nelle sale del piano nobile. The Venice Glass Week HUB Under35 presenterà invece le opere e i progetti di 24 giovani artisti e designer under35, italiani e internazionali, negli spazi del piano terra espositivo.

Visitare le fornaci e i laboratori attivi tra Venezia e Murano sarà possibile grazie alle visite guidate ufficiali del festival: i tour hanno specifici focus tematici sulla produzione del vetro e le sue tipologie. The Venice Glass Week offre anche un programma di iniziative ufficiali dedicate a bambini e famiglie.

Il programma completo si trova su theveniceglaasweek. com.