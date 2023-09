Celebrato in gran segreto il funerale di Rigato, il broker del crac milionario

Si è svolto in gran segreto a Vigonovo l’ultimo saluto ad Enrico Rigato, l’ex broker che era stato accusato dai suoi ex clienti di aver sottratto risparmi per milioni di euro. Martedì pomeriggio a Galta si è tenuta una benedizione alla salma alla presenza dei parenti più stretti e dei cugini, mentre ieri l’uomo è stato collocato in un loculo all’interno del cimitero di Vigonovo in via Padova. Rigato si era suicidato oltre una settimana fa nella sua abitazione che dista poche centinaia di metri dal municipio.

Il broker solitario

Rigato era figlio unico, non era sposato e non aveva figli; i suoi genitori sono morti da tempo.

Per questo, ad occuparsi del suo ultimo saluto sono stati i parenti meno stretti, cugini e zii. La decisione di fare un ultimo saluto in gran segreto è stata presa dai parenti, forse per evitare una cerimonia pubblica che potesse generare da parte di qualcuno delle intemperanze dovute a risentimento e rabbia.

È prevalsa così, doverosamente, la volontà e la necessità dell’umana pietà di fronte alla morte.

Il futuro dei processi

Con l’estremo saluto non si chiude però la vicenda dell’ex broker.

I clienti che si sono fatti avanti spiegando di essere stati raggirati sono stati un centinaio. Reclamano circa 10 milioni di euro. C’è da accertare le responsabilità delle piattaforme di commercio on line-e delle banche.

Il processo penale potrebbe chiudersi per diverse posizioni fra i truffati, con la morte di Rigato. In questo caso infatti il procedimento viene dichiarato automaticamente “estinto per morte del reo”.

Ma è certo che quello civile invece andrà avanti. Fra i beni aggredibili c’è la casa di famiglia dell’ex broker. I raggirati si sono rivolti in questi mesi a diversi avvocati e anche a Codacons per poter ottenere delle risposte.

Le indagini in corso dovranno chiarire se ci sono delle corresponsabilità.