Ricercato per traffico internazionale di droga, arrestato a Venezia

Ricercato, dall’Interpol per traffico internazionale di stupefacenti, era in vacanza con la moglie a Venezia quando è stato individuato e arrestato dai carabinieri in un albergo. Si tratta di un cinquantaseienne di origini iraniane e con cittadinanza austriaca. Dalle informazioni del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato appurato che l’uomo era ricercato dal Tribunale di Bakirkoy (Turchia) nell’ambito di un’indagine relativa ad un traffico internazionale di stupefacenti tra la Turchia e l’Austria in relazione a fatti avvenuti nel gennaio 2018, quando sarebbe stato coinvolto nella consegna di un carico di metanfetamina partita dalla regione turca della Tracia per l’Europa centrale.

Allertati dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, i Carabinieri del Comando Provinciale di Venezia hanno avviato le ricerche dell’uomo che si sono concluse con la localizzazione e l’arresto del soggetto nei pressi di un hotel cittadino. L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove resterà in attesa delle procedure di estradizione.