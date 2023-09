L’archivio Basaglia torna a casa a Venezia. Aprirà all’Istituto veneto

La porta di casa era sempre aperta e ogni giorno entrava qualcuno: scrittori, medici, filosofi, studenti e chiunque volesse parlare guardando negli occhi quello psichiatra scomodo che stava mettendo in discussione la gestione dei manicomi. I momenti trascorsi nella casa di Campo Santo Stefano di Franco Basaglia (1924-1980), promotore di un rinnovamento della psichiatria italiana che portò nel 1978 alla promulgazione della Legge 180, non si sono dissolti nel tempo, ma sono diventati libri, lettere e registrazioni audiovisive.

Dal 2 ottobre all’Istituto Veneto di Campo Santo Stefano sarà aperto al pubblico l’Archivio Basaglia che potrà essere consultato da chiunque inviando una richiesta all’Archivio. Gli scambi con Jean Paul Sartre o con Michelle Foucault, per citare solo alcune delle tante figure che hanno costellato la sua vita, si potranno leggere entrando nel cuore del suo percorso.

Il patrimonio culturale ereditato, idealmente formato da uno scaffale di nove metri e da un indice di 160 pagine, non vuole essere soltanto un luogo per tornare indietro nel tempo, ma un trampolino per il futuro.

«L’Archivio Basaglia torna proprio a casa», ha detto ieri la figlia Alberta nel corso di una giornata dedicata alla “Libertà necessaria” con la direttrice del dipartimento di Salute mentale Devora Kestel, la presidente della Conferenza Basaglia Giovanna Del Giudice, l’archivista Leonardo Musci, l’antropologo Fabio Mugnaini e i nipoti dello psichiatra, Silvia Jop, direttrice artistica di Edipo Re, e Franco Basaglia, professionista nel mondo del cinema.

«Abitavamo vicino all’Istituto Veneto e la nostra porta era sempre aperta con un passaggio continuo di persone», ricorda la figlia. I nipoti, nati dopo la morte del nonno nato un secolo fa, hanno spiegato il progetto, concludendo la giornata con un incontro al Festival del Cinema dove è attraccata la barca Edipo Re. L’Archivio Basaglia verrà arricchito di filmati tratti da Teche Rai, Cineteca di Bologna, Radiotelevisione Svizzera e tante altre realtà, unite nell’obiettivo di valorizzare i territori dove l’esperienza basagliana ha attecchito e metterli in rete.

«Porto con orgoglio e senza merito questo nome», ha detto Franco Basaglia, nipote figlio di Enrico. «Molto spesso mi capita di incontrare persone che mi abbracciano e mi ringraziano per quanto fatto da mio nonno, dimostrando che aveva ragione a difendere l’importanza della componente emotiva, parte centrale dell’essere umano». Durante la presentazione si è parlato dei gravi tagli alla sanità.

«Basaglia si scrive molto con Maxwell Jones che aveva creato il cosiddetto manicomio buono, ma mantenendo i ruoli separati», spiega l’archivista Musci. «Quello che farà Basaglia a Gorizia è abbattere la differenza tra medico e paziente gettando i semi per un nuovo e completo approccio alla salute mentale che segnerà un prima e un dopo».

L’Archivio diventa così un luogo dove recuperare la memoria e introdurla in un contesto contemporaneo. «Consultare l’Archivio è come entrare ogni volta in un luogo dove c’è un’atmosfera che ha a che fare con qualcosa di affettivo e con affettivo intendo la capacità politica delle persone di creare relazioni» ha concluso Jop, figlia di Alberta. «Quando ero piccola mia nonna Franca mi raccontava storie incredibili e io le chiedevo dov’erano le testimonianze. Lei mi diceva che bisogna vivere e fare esperienza. Per questo per me oggi queste carte sono importanti e vorrei che per tutti fossero vive e portassero nuova vita a pensieri e relazioni». —

