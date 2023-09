Mostra del Cinema di Venezia, manifestanti contro Allen segnalate alla Procura

Sono state segnalate alla Procura della Repubblica per “manifestazione non autorizzate” le donne che l’altra sera hanno contestato Woody Allen, presente al Lido con il suo “Coup de Chance” Fuori concorso, e la Biennale nella persona del direttore Alberto Barbera, per averlo invitato.

Si tratta di una “dozzina di donne” a quanto riferiscono le fonti, appartenenti a un movimento femminista internazionale; secondo gli investigatori ci sarebbero loro anche dietro i manifesti comparsi al Lido nei giorni della Mostra, contro Allen ma anche contro Roman Polanski e Luc Besson.

Alberto Barbera il giorno dopo difende la scelta di aver portato il film a Venezia: «Sono 25 anni che se la prendono con Woody Allen e francamente mi sembra una persecuzione. Quella delle donne è una lotte giusta combattuta con strumenti sbagliati: anche nello scegliere i simboli da attaccare bisogna stare attenti. Allen è stato inquisito per due volte, sotto inchiesta di due diverse commissioni, processato e assolto: nessun ha trovato niente o noi stiamo ancora qui a discutere se è un molestatore o no. Questo è ridicolo: prendiamocela con chi veramente è molestatore e violentatore. Tutto questo non fa bene alla causa, essendo una battaglia giusta e condivisibile va condotta in modo corretto, lottando contro chi merita di essere additato. Non contro un signore 87enne che 25 anni fa è stato scagionato da qualsiasi accusa».

Allen, dice Barbera, non si è nemmeno accorto di quanto stava accadendo; lui stesso, che era all’interno del Palazzo, è stato informato dopo.

Pina Picierno, europarlamentare del Pd, intervenendo a “Me Too 2023” promosso dall’Associazione 100autori con una nota ha dichiarato: «Trovo giusto che le associazioni e le femministe abbiano protestato e mi unisco alle proteste contro il Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, perché è inaccettabile vedere partecipare alla Mostra del Cinema persone con procedimenti penali e che vengono accusate di violenze gravissime e con capi di imputazioni pesantissimi contro le donne».