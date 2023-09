Broker trovato morto, i truffati: vendere la casa per risarcirci

«La casa di proprietà dell’ex broker Enrico Rigato in centro a Vigonovo serva come risarcimento provvisorio per i raggirati dello stesso ex promotore finanziario». A chiederlo sono tanti ex clienti di Rigato trovato senza vita nella sua abitazione che sperano ora che almeno quel bene possa essere utilizzato per ripianare parte delle perdite.

«Credo», racconta Antonio Biasi, uno dei truffati, «che se ci sono dei beni di Rigato questi debbano servire, una volta accertate le responsabilità, come parziale risarcimento alle persone che hanno perso migliaia di euro, nel mio caso 200 mila. La casa di proprietà di Rigato è da tempo stata messa sotto sequestro dalla magistratura. Rigato non la poteva né vendere né donare. Ora si dovrà capire quando saranno organizzati i funerali dell’ex broker.

L’uomo era figlio unico e i genitori sono morti, non aveva parenti più lontani che potessero prendere contatti per organizzare l’estremo saluto. Dall’altra parte il Comune si è messo a disposizione, se fosse necessario, per organizzare l’estremo saluto.

I clienti che si sono fatti avanti spiegando di essere stati raggirati da Rigato sono stati un centinaio. Reclamano circa 10 milioni.

«Ora c’è da accertare le responsabilità delle piattaforme di commercio online e delle banche», spiega Biasi.

I raggirati si sono rivolti in questi mesi a diversi avvocati e al Codacons per poter ottenere delle risposte. Nel frattempo bisognerà capire se il processo penale potrà continuare magari in capo a dei corresponsabili, mentre è certo che quello civile procederà.