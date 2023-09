Arrestato Salvatore Crivello, l’anonimo salumiere condannato per omicidio di mafia

I carabinieri di Venezia con il concorso degli investigatori tedeschi del Bka, il Bundeskriminalamt Ufficio federale criminale, hanno arrestato il 44enne Valerio Salvatore Crivello, presumibilmente legato alla cosca di 'Ndrangheta Scofano-Martella-La Rosa di Paola, ricercato dal novembre 2020, quando si sottrasse all'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro a seguito della condanna definitiva all'ergastolo, con isolamento diurno per due mesi.

Gli investigatori lo hanno trovato in una casa a bungalow a Keitum, un villaggio nella remota isola tedesca di Sylt, sul Mare del Nord, al confine tra Germania a Danimarca, dove viveva sotto falso nome.

Crivello era stato condannato per l'omicidio aggravato dal metodo mafioso di Pietro Serpa, commesso il 27 maggio 2003 a Paola (Caserta). All'epoca Crivello, che abitava a Preganziol e faceva il salumiere in un supermercato, era riuscito a sottrarsi al provvedimento di cattura evadendo dall'abitazione dei genitori a Scorzè, dove era stato posto in regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa della sentenza definitiva.

Da qui una caccia all'uomo durata quasi tre anni, durante la quale il latitante è stato ricercato in Italia e, dopo i sospetti che fosse fuggito all'estero, anche in ambito internazionale.

Alla fine gli investigatori dei carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio controllando i movimenti di persone vicine a Crivello e con l’ausilio di indagini elettroniche e a mettergli le manette.

Salvatore Crivello fino al 30 marzo del 2012 era un insospettabile banconiere al supermercato Lando di Preganziol, reparto salumi: famiglia, lavoro, palestra.

Da quel giorno, dopo che gli agenti del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dei carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Cosenza, fecero irruzione di prima mattina nella sua casa al civico 18/2 di via Boschetta, con tanto di elicottero, Salvatore Crivello finì detenuto nel carcere di Terni

Nonostante si sia sempre proclamato innocente il suo nome compare nell'ambito della maxinchiesta "Tela del Ragno" con cui sono stati ricostruiti anni di faide e dinamiche criminali nell'area del tirreno cosentino. Secondo l’accusa iniziale nell'agosto del 2003 Crivello cercò di uccidere Giancarlo Gravina,boss della cosca rivale. Gravina riuscì però miracolosamente a salvarsi. Per quell'agguato vennero arrestate in un primo momento altre due persone, poi risultate estranee. Poi gli inquirenti avevano puntato su di lui.

Il risultato: 58 arresti, sequestro di beni per 15milioni di euro e condanne per oltre cent'anni. In primo grado, nel 2015, il tribunale di Paola ha condannato Crivello a 10 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso, pena confermata in appello.

Poi l’accusa di omicidio di Pietro Serpa, parente del collaboratore di Giustizia, Giuliano Serpa, cioè l’uomo che aveva parlato degli affari della cosca.

Ma la sua storia non finisce qui. Il suo nome è stato protagonista della cronaca giudiziaria anche per un tentativo di evasione dal carcere di Tolmezzo.

Classe 1979, secondo l'accusa Crivello avrebbe ucciso per conto del suo clan di appartenenza (Scofano-Martello-La Rosa), quando aveva poco più di vent'anni.

Poi nel 2020 la condanna era diventata definitiva e per lui si erano aperte le porte del carcere. Ma lui aveva preceduto tutti con una fuga dalla casa dei genitori a Scorzè. Fino ad oggi.