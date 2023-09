Molestato alla festa di Armani, il comandante dei vigili: «Episodio molto fastidioso. Ma non denuncio»

La solidarietà in privato a Marco Agostini, comandante della Polizia locale, che ha denunciato (solo) via social di essere stato molestato durante la festa all’evento Armani di sabato, è arrivata, da più parti. Manca quella pubblica. Eppure le molestie che ha denunciato – palpate al sedere da parte di un giovane – penalmente sono punite in maniera pesante. L’ultima condanna a Venezia per questo genere di molestie è stata di un anno e quattro mesi.

Ma Marco Agostini ribadisce un concetto: «Ho voluto rendere pubblico l’episodio perché noi spesso tendiamo a sminuire questo genere di molestie quando a subirle sono le donne. E ripeto è molto fastidioso. Quindi l’ho scritto pubblicamente per dare tutta la mia solidarietà alle donne che magari non hanno la visibilità che posso avere io e magari temono i linciaggi sui social».

Resta il fatto che Marco Agostini, uomo di legge, non ha voluto denunciare alla Magistratura quanto avvenuto. Lui che ha sempre ribadito che se la gente assiste a qualche cosa di illegale, prima di denunciare sui social l’accaduto bisogna chiamare le forze di polizia. «Ho preferito non farlo per il semplice motivo che non volevo ingigantire l’episodio per questo ho poi tolto il post. Per di più il giovane che ha allungato le mani forse era anche un po’ ubriaco – e sorridendo sottolinea – perché tra tante persone ben più giovani e prestanti di me ha scelto il sottoscritto per allungare le mani. La mia scelta è stata quella di lanciare un messaggio e far capire che quello che le donne provano quotidianamente può capitare anche a noi. Ed è veramente fastidioso. Quindi pensiamoci quando ci vengono raccontati questi episodi».

Di sicuro se Marco Agostini avesse denunciato in Procura una vicenda del genere il “rumore” sarebbe stato ben superiore.

Ma soprattutto si sarebbe trascinato per parecchio tempo con la parola di Agostini che avrebbe avuto lo stesso valore di quella del “giovane mano morta”. Quello, in sostanza, che avviene ogni volta che in un Tribunale i giudici devono affrontare episodi del genere.