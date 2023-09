Festival della Politica a Mestre, anteprima con l’ex premier Gentiloni

C’è trepidazione per l’inizio della XII edizione del Festival della Politica che si preannuncia essere un successone e molto probabilmente vedrà il tutto esaurito per gran parte dei 40 eventi che popoleranno il centro di Mestre in sette location tra piazze, spazi del polo museale M9 e Teatro Toniolo.

Realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica da Fondazione Gianni Pellicani, in partnership con Fondazione di Venezia, M9 - Museo del’900, Comune di Venezia, Camera di commercio di Venezia e Rovigo e con i Patrocini di Regione Veneto e Città metropolitana di Venezia, il Festival della Politica propone un programma articolato e vivace, tra dialoghi, workshop, presentazioni e podcast.

Al centro, l’attualità, gli scenari vicini e lontani che stanno segnando il nostro tempo e le prospettive per tutti i tempi che ancora devono venire e di cui, però, è bene parlare già ora.

Il 6 settembre la giornata di anteprima che vedrà la partecipazione del Commissario Europeo agli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, intervistato dal giornalista Marco Damilano in un incontro dal titolo “L’Europa nel mondo globale”.

Da qui, avrà inizio il viaggio del festival all’interno del tema portante di quest’edizione: la crisi della globalizzazione e le nuove sfide che hanno di fronte Unione Europea e Italia. L’incontro assume poi un significato particolare, trattandosi dell’ultimo intervento pubblico tenuto dallo stesso Gentiloni prima della sua partenza per il prossimo G20, in programma a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. Summit che, considerando la guerra in Ucraina e lo scenario globale caratterizzato dalle tensioni, ha tutta l’aria di essere uno dei più complessi e ricchi d’incognite.

L’anteprima del festival vedrà, poi, altri due incontri: alle 17.30, presso il chiostro di M9, “Democrazie versus Autocrazie”, in cui l’ambasciatore Gianpaolo Scarante si confronterà con la giornalista Marta Ottaviani e il giurista Federico Fabbrini e alle 21 “Perché la guerra?” con Donatella Di Cesare, Renzo Guolo, Marco Filoni.

L’attesa è tanta e si vede anche dalle tantissime visualizzazioni del sito e dei canali social del festival. Ben 700 mila, a prova che la ricchezza dell’offerta, l’urgenza dei temi proposti e gli ospiti di altissimo livello hanno suscitato l’interesse di moltissime persone, non solo mestrine.

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni atteso a Mestre (ansa)

Se il festival inizia concretamente il 6 settembre nelle piazze della città, è anche vero che in quelle virtuali ha già avuto il via, con il podcast che ospiterà le voci della XII edizione, disponibile su Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. Il primo episodio ha visto protagonista il filosofo ed ex sindaco Massimo Cacciari, nelle prossime si potranno ascoltare le parole di Marco Damilano, Gilles Gressani, Alessandro Aresu, ma anche Linda Laura Sabbadini, Annalisa Cuzzocrea, Greta Cristini, Martina Carone e molti altri. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA