Le scuole da vivere al Festival dell’innovazione scolastica di Valdobbiadene

Si terrà a Valdobbiadene, dall’8 al 10 settembre, la terza edizione del Festival nazionale dell’innovazione scolastica “La scena dell’insegnare, l’ambiente dell’apprendere”, che raccoglie e valorizza diverse esperienze didattiche sul tema dell’ambiente come fattore educativo: inteso sia come spazio e luogo dell’insegnamento, sia come scenario naturale-artistico e storico in cui la scuola vive.

L’Università Iuav di Venezia quest’anno è partner del Festival: la collaborazione è nata in occasione del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (Prin) “PRO.S.A. Prototipi di scuole da abitare” (coordinatore nazionale Alberto Ferlenga), dedicato al rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico italiano e alla costruzione del futuro.

Dopo una prima fase di preparazione, con un programma di attività propedeutiche, tra cui quattro webinar formativi organizzata da Iuav, l’evento finale a Valdobbiadene sarà l’occasione per presentare le esperienze didattiche delle scuole e la mostra itinerante dei migliori progetti di “Scuole da abitare” (inaugurata lo scorso ottobre a Treviso): saranno esposti nei tre giorni del Festival i progetti per 20 scuole della Provincia di Treviso realizzati nel laboratorio di progettazione “Architettura e riuso degli edifici” del corso di laurea magistrale in Architettura Iuav (docenti Alberto Ferlenga, Piercarlo Romagnoni, Massimo Rossetti).

In programma la presentazione della pubblicazione "Piccolo manuale. Alcune idee per l'adeguamento delle scuole esistenti" (a cura di Flavia Vaccher), che raccoglie gli esiti dei quattro webinar sul tema del rapporto tra edifici scolastici, esistenti e futuri, sostenibilità e cura del territorio tenuti nel mese di marzo in collaborazione con il Festival.

Samuele Borri, dirigente, Elena Mosa e Leonardo Tosi, ricercatori di Indire (Istituto Nazionale di Documentazione innovazione e ricerca educativa) presenteranno il volume “Architetture educative”.

Saranno presenti al Festival il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e l’Assessore Regionale all’Istruzione Elena Donazzan.

Commenta Alberto Ferlenga: “Con la partecipazione e la collaborazione di docenti e ricercatori alla terza edizione del Festival dell’innovazione scolastica di Valdobbiadene, Iuav rinnova il suo impegno per la progettazione delle scuole innovative.

La ricerca della qualità architettonica negli edifici scolastici è un contributo essenziale al miglioramento della qualità dell’offerta educativa e dell’esperienza scolastica. Il Festival sarà l’occasione per portare l’esperienza costruita insieme a Indire e altre 4 università italiane nell’ambito del Prin Scuole da abitare, coordinato da Iuav dal 2017 sul tema degli edifici scolastici innovativi”.