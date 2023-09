Cento vite non bastano a dimenticare l’amore. È questa la teoria del tutto

L’amore e le emozioni che travalicano il tempo e lo spazio. Spariscono e riaffiorano. Muoiono e rinascono. I due film del Concorso (“The Beast” di Bertrand Bonello e “The Theory of Everything” del tedesco Timm Kröger), sotto una superficie, rispettivamente, distopica e quasi fantascientifica, raccontano, in fondo, due storie d’amore il cui legame non è solo ancestrale, ma proviene, addirittura, da vite precedenti e mondi paralleli.

Insomma, anche alla Mostra, come per il film che quest’anno ha sbancato gli Oscar, vale la regola “Everything, Everywhere All at Once”: tutto, ovunque, allo stesso momento, anche se, qui, il modo di declinarlo è decisamente più autoriale, con suggestioni figlie del cinema di David Lynch a fare da nume tutelare a questi temi classici, re-impastati e metabolizzati nella pancia di un metaverso in continuo movimento.

Bertrand Bonello immagina una società in cui i sentimenti prorompenti e gli istinti sono di ostacolo a una equilibrata gestione dell’esistenza privata e professionale. Motivo per cui Gabrielle (Léa Seydoux, che non si presenta al Lido ma manda un messaggio: “sapendo che migliaia di attori e scrittori stanno lottando, io scelgo di non venire a Venezia e promuoverò il film quando lo sciopero sarà finito”) sceglie di purificare il proprio Dna, perché le emozioni, persino quelle delle vite passate, non le siano più di intralcio.

Ma le connessioni amorose non sempre sono così facili da eradicare e, a salti nel tempo (nel 1910, nel 2014 e nel 2044), il legame con un uomo sembra resistere alla procedura, generando cortocircuiti drammatici.

Gli stessi che portano quasi alla pazzia Johannes, il giovane protagonista di “The Theory of Everything” che, in un film in bianco e nero dalle atmosfere hitchcockiane, scopre che sotto le Alpi Svizzere, anomale onde che reagiscono con l’uranio delle miniere aprono dei misteriosi varchi spazio-temporali che fanno riemergere legami del passato, anzi, di tanti passati, come se l’amore fosse, alla fine, l’unica forza capace di rimbalzare da un mondo all’altro, anche solo in un ricordo sbiadito o in un fugace riflesso nel buio di una stanza.

È come se al cinema non bastasse più raccontare la passione (e le sue conseguenze spesso traumatiche e dolorose) in modo classico per innestare l’amore nelle formule e nella logica di una meccanica quantistica.

Che, tuttavia, si rivela fallace e finisce per approdare a una dimensione panteistica, perché il sentimento finisce sempre e comunque per permeare ogni cosa, sfidando la tecnologia (la “cura” a cui si sottopone Léa Seydoux) e la scienza stessa. I

n fondo, anche la “povera creatura” di Yorgos Lanthimos “costruita” in laboratorio, è l’esempio di come l’amore, nei film della Mostra del Cinema, risponda solo a se stesso e, inevitabilmente, si rigeneri.

Emma Stone/Bella Baxter, il Frankenstein al femminile che prima muore di infelicità e, poi, viene resuscitata dalla scienza con l’impianto di un nuovo cervello del proprio nascituro è il simbolo di una legge di conservazione del cuore, di un postulato da rileggere in chiave emozionale: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Se Bella reimpara da zero (ad amare, prima di tutto, se stessa), Gabrielle e Johannes si scontrano con l’impossibilità di dimenticare proprio quell’amore che, in fondo, tiene insieme l’universo ed è la vera, autentica, teoria del tutto.