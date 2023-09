Venezia tappezzata di scritte contro la Meloni e la Mostra del Cinema

Scritte offensive contro la Mostra del Cinema e contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono comparse all’alba di oggi, 3 settembre, tra il Lido e Venezia. Sui volantini affissi con la colla sui muri della città indagano ora Digos e forze dell’ordine per cercare di risalire ai responsabili.

Fin dal mattino, infatti, gli inquirenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza nei luoghi strategici della città per capire se si è trattato di un blitz da parte di un gruppo ben organizzato che ha agito in simultanea. Al momento, nessuna rivendicazione da parte di gruppi o di sigle politiche o dell’attivismo sociale.

I messaggi affissi in città, però, sono eloquenti. All’alba, alcuni testimoni hanno infatti visto affiggere sopra la rotonda di Santa Maria Elisabetta, capolinea dei mezzi Actv al Lido in questi giorni frequentatissimo per la Mostra, la scritta: “Isola di stupratori”. Ai Giardini della Biennale, a lato dell’imbarcadero, è comparsa invece la scritta “No lion for predators”. All’Accademia, di fronte alle Gallerie, è stata attaccata invece la seguente scritta: “Cinema sessista risposta femminista”.

Messaggi di contestazione a Giorgia Meloni invece sono comparsi in calle Contarina vicino a campo Santa Margherita: “Siamo tutte AntiMeloni”.

Facile immaginare che la mente dietro a queste scritte sia lo stesso dal momento che il carattere e le modalità di affissione (una lettera per foglio, incollata alla parete) è esattamente la stessa. Sulla vicenda interviene il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon: “I soliti vandali politici che anche in questo caso, come unico risultato, hanno semplicemente imbrattato con scritte anti Meloni le facciate degli edifici della città, che ora dovranno essere ripulite a spese dei cittadini e della collettività”.